Диетолог Пономарева назвала фрукты и овощи, которые мешают похудению

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Диетолог Пономарева назвала фрукты и овощи, которые мешают похудению


Если вы хотите похудеть, ешьте много фруктов и овощей. В предполагаемой диетической пище много полезных веществ, но иногда и калорий больше, чем многие думают. Вот самые большие "ловушки" для жира и сахара.


"Если вы хотите похудеть, вы должны придерживаться здоровой диеты. То есть много фруктов и овощей. Фрукты и овощи содержат много полезных веществ, но иногда и больше калорий, чем многие думают", - говорит врач-диетолог Василиса Пономаревас специально для МедикФорум.


Многие виды бобов являются ловушками калорий:


  • В 100 граммах белой фасоли содержится целых 237 килокалорий.
  • В том же количестве сои 329 килокалорий.
  • В 100 граммах фасоли 333 килокалории.
Нут и чечевица:
  • В 100 граммах чечевицы содержится 270 килокалорий,
  • в таком же количестве нута 305 килокалорий.  

Примечание для диеты: будьте осторожны со сладким картофелем и авокадо


"Сладкий картофель в настоящее время является популярной альтернативой традиционному картофелю. Однако они содержат больше калорий: около 111 килокалорий на 100 граммов. Авокадо также является настоящей калорийной бомбой. Целый авокадо (230 грамм) содержит 500 калорий".

К этим фруктам следует относиться с осторожностью


Вы должны есть только некоторые виды фруктов в умеренных количествах, если хотите похудеть. Например, банан (110 грамм) содержит 105 калорий, горсть винограда (165 грамм) 117 калорий. Яблоко или груша также содержат почти 100 калорий. В ягодах содержится гораздо меньше – например, в клубнике, малине или смородине.


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