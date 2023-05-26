Невролог Алехина назвала 9 причин, почему у вас часто болит голова





Почему у вас болит голова, могут быть разные причины. Они могут варьироваться от болезней до факторов окружающей сред . Общим для всех головных болей является то, что они оказывают сильное давление на мозговые оболочки и проходящие там нервные пути, вызывая боль.

Почему у вас болит голова? Краткий обзор разных причин





О первичных головных болях говорят, когда не могут быть идентифицированы четкие причины боли, и тогда лечение, соответственно, затруднено. Мигрень, кластерная головная боль и головная боль напряжения являются примерами этого типа головной боли.



С другой стороны, так называемые вторичные головные боли возникают в результате другого заболевания или как побочный эффект, например, после несчастных случаев, простуды, чрезмерного употребления алкоголя или неправильного положения зубов.







Врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум назвала причины, по которым у вас болит голова, могут быть следующими:

1. Заболевания, которые вызывают вторичную головную боль: менингит, инфекции среднего уха, высокое кровяное давление, заболевания щитовидной железы, почек или

сердца и психические заболевания



2. Гормональные колебания



3. Стресс



4. Обезвоживание



5. Слишком мало сна



6. Никотин и алкоголь



7. Шум



8. Плохой воздух



9. Напряжение в области шеи и плеч



9. Напряжение в области шеи и плеч

"Триггерами могут быть стресс или чрезмерные потребности, отсутствие физических упражнений, несбалансированное питание, низкий баланс жидкости, гормональные колебания, неправильная осанка, напряжение мышц шеи, нерегулярный или недостаточный сон, употребление никотина или алкоголя, а также изменение погоды", - объясняет Алехина.

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