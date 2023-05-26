Терапевт Алексеева: нарушение речи может предупреждать об инсульте

«Возникает путаница в речи, близкие не могут понять, что человек говорит. Некоторые слова он вообще забывает и не может долго вспомнить название того или иного предмета», - объяснила специалист в беседе с «ОСН».

Онемение и слабость конечностей.

Нарушенная координация тела.

Головная боль и головокружение.

Дезориентация в пространстве.

Двоение в глазах.

«Может меняться форма рта, опуститься уголки губ, возникнуть своеобразная кривизна, несимметричность улыбки», - пояснила медик.

Терапевт Алексеева сообщила, что некоторые изменения в состоянии человека предупреждают о грядущем инсульте, и одним из них является ухудшение речи.Кроме того, нарушение речи является одним из признаков инсульта, которые проявляются на раннем этапе развития заболевания. Говоря об этом, Алексеева перечислила симптомы, говорящие о начале инсульта наряду с искаженной речью.Кроме того, начавшийся инсульт вызывает лицевую асимметрию – этот симптом терапевт назвала наиболее явным.По словам Алексеевой, человеку с такими симптомами необходимо вызвать «Скорую». До прибытия врачей можно положить под язык 6 таблеток глицина. Также человеку нужно помочь лечь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может чувствоваться постоянная усталость

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