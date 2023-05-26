Терапевт Алексеева: нарушение речи может предупреждать об инсульте

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инсульт

Нарушение речи может возникать как предвестник, а также ранний признак инсульта, заявила врач-терапевт Лариса Алексеева.

Терапевт Алексеева сообщила, что некоторые изменения в состоянии человека предупреждают о грядущем инсульте, и одним из них является ухудшение речи.

«Возникает путаница в речи, близкие не могут понять, что человек говорит. Некоторые слова он вообще забывает и не может долго вспомнить название того или иного предмета», - объяснила специалист в беседе с «ОСН».

Кроме того, нарушение речи является одним из признаков инсульта, которые проявляются на раннем этапе развития заболевания. Говоря об этом, Алексеева перечислила симптомы, говорящие о начале инсульта наряду с искаженной речью.
  • Онемение и слабость конечностей.
  • Нарушенная координация тела.
  • Головная боль и головокружение.
  • Дезориентация в пространстве.
  • Двоение в глазах.
Кроме того, начавшийся инсульт вызывает лицевую асимметрию – этот симптом терапевт назвала наиболее явным.

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«Может меняться форма рта, опуститься уголки губ, возникнуть своеобразная кривизна, несимметричность улыбки», - пояснила медик.

По словам Алексеевой, человеку с такими симптомами необходимо вызвать «Скорую». До прибытия врачей можно положить под язык 6 таблеток глицина. Также человеку нужно помочь лечь.

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