Терапевт Алексеева: нарушение речи может предупреждать об инсульте
Нарушение речи может возникать как предвестник, а также ранний признак инсульта, заявила врач-терапевт Лариса Алексеева.
Терапевт Алексеева сообщила, что некоторые изменения в состоянии человека предупреждают о грядущем инсульте, и одним из них является ухудшение речи.
«Возникает путаница в речи, близкие не могут понять, что человек говорит. Некоторые слова он вообще забывает и не может долго вспомнить название того или иного предмета», - объяснила специалист в беседе с «ОСН».
Кроме того, нарушение речи является одним из признаков инсульта, которые проявляются на раннем этапе развития заболевания. Говоря об этом, Алексеева перечислила симптомы, говорящие о начале инсульта наряду с искаженной речью.
- Онемение и слабость конечностей.
- Нарушенная координация тела.
- Головная боль и головокружение.
- Дезориентация в пространстве.
- Двоение в глазах.
«Может меняться форма рта, опуститься уголки губ, возникнуть своеобразная кривизна, несимметричность улыбки», - пояснила медик.
По словам Алексеевой, человеку с такими симптомами необходимо вызвать «Скорую». До прибытия врачей можно положить под язык 6 таблеток глицина. Также человеку нужно помочь лечь.
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