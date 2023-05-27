Нутрициолог Строков назвал быстрый способ детоксикации почек

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Нутрициолог Строков назвал быстрый способ детоксикации почек


Врач Строков назвал простой способ очистки и детоксикации почек.


"Повышенный уровень мочевой кислоты и слишком много животного белка также являются причиной дисбаланса кислот и оснований в организме. Возникает повышенная кислотность, и это также создает нагрузку на почки. Поэтому во время детоксикации почек следует, по крайней мере, сократить потребление продуктов, содержащих много этих веществ", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Десять важных правил:
  • Избегайте колбасы и красного мяса.
  • Никакого фаст-фуда, никаких готовых блюд, готовьте все сами по возможности - тогда вы знаете, что в есть блюде.
  • Ешьте много свежих овощей и фруктов.
  • Убедитесь, что вы едите пищевые волокна каждый день, а не только хлеб из непросеянной муки, но также шелуху семян подорожника или льняное семя.
  • Только очень умеренно приправьте солью, а лучше свежей зеленью.
  • Избегайте алкоголя и кофе.
  • Максимально уменьшите количество жиров и сахара.
  • Ежедневно выпивайте около двух литров воды. Большее количество бесполезно для функции почек, если вы не сильно потеете, и в этом случае вам, конечно, следует пить больше, чтобы компенсировать потерю жидкости. 
  • Свежевыжатый лимонный сок снижает кислотность (оказывает основное действие на организм благодаря содержащимся в нем минералам) и, как показывают исследования, может защитить от камней в почках. 
  • Также важно: запланируйте свою почечную неделю на время, максимально свободное от стресса, убедитесь, что вы отдыхаете. Стресс часто недооценивают как «врага» почек.


"Чистые почки" — пример ежедневного меню


Утром: омлет из двух яиц, залить нарезанным кубиками помидором, приправить свежей зеленью, с цельнозерновым хлебом.

Обед: ризотто. Для этого рис обжарить на оливковом масле, добавить мелко нарезанный лук и зубчик чеснока, немного обжарить, влить немного овощного бульона и варить на медленном огне. 

Вечером: запеченное овощное рагу. 

Перекусы: фрукты, выпечка из непросеянной муки, например, кунжутные крендельки, без посыпки солью, зеленый коктейль, например, с листьями салата, огурцом и водой, сок свежевыжатого лимона, разбавленный водой.



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