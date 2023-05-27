Нутрициолог Строков назвал быстрый способ детоксикации почек

"Повышенный уровень мочевой кислоты и слишком много животного белка также являются причиной дисбаланса кислот и оснований в организме. Возникает повышенная кислотность, и это также создает нагрузку на почки. Поэтому во время детоксикации почек следует, по крайней мере, сократить потребление продуктов, содержащих много этих веществ", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Избегайте колбасы и красного мяса.

Никакого фаст-фуда, никаких готовых блюд, готовьте все сами по возможности - тогда вы знаете, что в есть блюде.

Ешьте много свежих овощей и фруктов.

Убедитесь, что вы едите пищевые волокна каждый день, а не только хлеб из непросеянной муки, но также шелуху семян подорожника или льняное семя.

Только очень умеренно приправьте солью, а лучше свежей зеленью.

Избегайте алкоголя и кофе.

Максимально уменьшите количество жиров и сахара.

Ежедневно выпивайте около двух литров воды. Большее количество бесполезно для функции почек, если вы не сильно потеете, и в этом случае вам, конечно, следует пить больше, чтобы компенсировать потерю жидкости.

Свежевыжатый лимонный сок снижает кислотность (оказывает основное действие на организм благодаря содержащимся в нем минералам) и, как показывают исследования, может защитить от камней в почках.

Также важно: запланируйте свою почечную неделю на время, максимально свободное от стресса, убедитесь, что вы отдыхаете. Стресс часто недооценивают как «врага» почек.





"Чистые почки" — пример ежедневного меню

омлет из двух яиц, залить нарезанным кубиками помидором, приправить свежей зеленью, с цельнозерновым хлебом.: ризотто. Для этого рис обжарить на оливковом масле, добавить мелко нарезанный лук и зубчик чеснока, немного обжарить, влить немного овощного бульона и варить на медленном огне.: запеченное овощное рагу.фрукты, выпечка из непросеянной муки, например, кунжутные крендельки, без посыпки солью, зеленый коктейль, например, с листьями салата, огурцом и водой, сок свежевыжатого лимона, разбавленный водой.Ранее МедикФорум писал об опасности ночной еды.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.