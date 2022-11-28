Нутрициолог Строков назвал 10 правил здорового питания для хорошего самочувствия

1. Наслаждайтесь разнообразием еды

2. Ешьте пять порций фруктов и овощей в день

3. Выбирайте цельнозерновые продукты

4. Дополните свой выбор продуктами животного происхождения

5. Используйте полезные для здоровья жиры

6. Сократите потребление сахара и соли

7. Пейте в основном воду

8. Готовьте еду осторожно

9. Ешьте осознанно и наслаждайтесь

10. Следите за своим весом и продолжайте двигаться

10 правил питания и здоровой и энергичной жизни.Вы должны питаться разнообразно и уделять особое внимание растительной пище.Овощи и фрукты обеспечивают организм человека питательными веществами, клетчаткой и вторичными растительными веществами. Тот, кто ежедневно съедает три порции овощей и две порции фруктов, может снизить риск сердечно-сосудистых и многих других заболеваний.Цельнозерновые продукты содержат больше питательных веществ, дольше сохраняют чувство сытости, а содержащаяся в них клетчатка снижает риск различных заболеваний.Вы должны съедать максимум 600 граммов мяса в неделю, но употреблять молочные продукты каждый день и есть рыбу один или два раза в неделю. Это лучший способ извлечь выгоду из положительных характеристик этих продуктов.Жиры и масла имеют одну общую черту: высокую калорийность. Растительные жиры, такие как рапсовое масло, также содержат хорошие питательные вещества.Засахаренные продукты не только способствуют развитию кариеса, они обычно содержат мало питательных веществ и содержат ненужные калории. С другой стороны, соль может повышать кровяное давление, поэтому, согласно DGE, вы не должны есть более шести граммов в день.У каждого, кто пьет подслащенные сахаром напитки, повышается риск ожирения и диабета типа 2. Организму нужна жидкость — ее должно быть не менее 1,5 литров, желательно в виде чистой воды. Альтернативой являются несладкие напитки, такие как чай.Правильное приготовление пищи также влияет на то, насколько она полезна для нас. Нутрициолог рекомендует готовить пищу как можно меньше времени и с использованием небольшого количества жира.Если вы едите медленно и осознанно, вы не только получаете больше удовольствия от еды, но и способствуете ощущению сытости.От 30 до 60 минут умеренных упражнений в день помогают оставаться здоровым и подтянутым.Ранее МедикФорум писал о продуктах, повышающих уровень сахара.

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