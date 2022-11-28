Нутрициолог Строков назвал 10 правил здорового питания для хорошего самочувствия
То, что мы едим, играет решающую роль в том, как мы себя чувствуем — физически и умственно.
Врач-нутрициолог Игорь Строков назвал специально для МедикФорум 10 правил питания и здоровой и энергичной жизни.
1. Наслаждайтесь разнообразием еды
Вы должны питаться разнообразно и уделять особое внимание растительной пище.
2. Ешьте пять порций фруктов и овощей в день
Овощи и фрукты обеспечивают организм человека питательными веществами, клетчаткой и вторичными растительными веществами. Тот, кто ежедневно съедает три порции овощей и две порции фруктов, может снизить риск сердечно-сосудистых и многих других заболеваний.
3. Выбирайте цельнозерновые продукты
Цельнозерновые продукты содержат больше питательных веществ, дольше сохраняют чувство сытости, а содержащаяся в них клетчатка снижает риск различных заболеваний.
4. Дополните свой выбор продуктами животного происхождения
Вы должны съедать максимум 600 граммов мяса в неделю, но употреблять молочные продукты каждый день и есть рыбу один или два раза в неделю. Это лучший способ извлечь выгоду из положительных характеристик этих продуктов.
5. Используйте полезные для здоровья жиры
Жиры и масла имеют одну общую черту: высокую калорийность. Растительные жиры, такие как рапсовое масло, также содержат хорошие питательные вещества.
6. Сократите потребление сахара и соли
Засахаренные продукты не только способствуют развитию кариеса, они обычно содержат мало питательных веществ и содержат ненужные калории. С другой стороны, соль может повышать кровяное давление, поэтому, согласно DGE, вы не должны есть более шести граммов в день.
7. Пейте в основном воду
У каждого, кто пьет подслащенные сахаром напитки, повышается риск ожирения и диабета типа 2. Организму нужна жидкость — ее должно быть не менее 1,5 литров, желательно в виде чистой воды. Альтернативой являются несладкие напитки, такие как чай.
8. Готовьте еду осторожно
Правильное приготовление пищи также влияет на то, насколько она полезна для нас. Нутрициолог рекомендует готовить пищу как можно меньше времени и с использованием небольшого количества жира.
9. Ешьте осознанно и наслаждайтесь
Если вы едите медленно и осознанно, вы не только получаете больше удовольствия от еды, но и способствуете ощущению сытости.
10. Следите за своим весом и продолжайте двигатьсяОт 30 до 60 минут умеренных упражнений в день помогают оставаться здоровым и подтянутым.
Ранее МедикФорум писал о продуктах, повышающих уровень сахара.
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