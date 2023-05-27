Диетолог Пономарева объяснила как питаться в офисе и не потолстеть

Не сидите за ноутбуком во время обеденного перерыва

"Важно то, как вы проведете свой обеденный перерыв. Обязательно вставайте. Многие совершают ошибку, оставаясь за рабочим столом и перекусывая чем-нибудь на стороне. Но ваше тело приходит в себя только благодаря свежему воздуху и физическим упражнениям", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Если множество ингредиентов и долгое нарезание тарелки отнимают у вас слишком много времени, возьмите салат. Просто нарежьте листья салата и добавьте нарезанную кубиками фету, коктейльные помидоры, орехи, соль и перец".

Здоровое питание важно не только дома, но и на работе. Одни только сладости или пицца каждый день не являются решением проблемы и не способствуют вашей умственной деятельности. С этими идеями и рецептами вы также сможете вкусно и полезно питаться в офисе.Не смотри в монитор, у тебя будет больше силы. Всегда убедитесь, что у вас есть настоящийВы можете приготовить обед накануне вечером. Вы избавите себя от шума и суеты по утрам и при этом сможете вкусно поесть с собой на перерыв. А еще лучше составьте план на выходные с простыми и легко реализуемыми блюдами на рабочую неделю.Идеально подойдутПриспособьтесь к местным условиям: есть ли на вашем рабочем месте плита или микроволновая печь, или нет? В любом случае, ваша еда обязательно должна быть приготовлена. Чем меньше вам придется готовить на месте, тем быстрее еда будет на столе и уменьшится соблазн пойти в закусочную.Ранее МедикФорум писал об опасности ночной еды.

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