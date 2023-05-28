Кардиолог назвал 5 продуктов, которые предотвращают истощение сердца во время жары

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Кардиолог назвал 5 продуктов, которые предотвращают истощение сердца во время жары


Существует высокий риск сердечного истощения в жаркую погоду, и если человек не будет осторожен, это может привести к тепловому удару, который может привести к необратимой инвалидности или смерти, если его не лечить.


Тепловое истощение — это реакция организма на чрезмерную потерю воды и солей, обычно в результате потоотделения.

"Это вызвано интенсивными физическими упражнениями в жару или переходом в сильную жару, когда человек не акклиматизировался к ней", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


Признаки истощения сердца:
  • усталость;
  • головокружение;
  • головная боль;
  • чуство болезенности;
  • чрезмерное потоотделение, кожа становится бледной и липкой или появляется потница;
  • судороги в руках, ногах и животе;
  • быстрое дыхание или сердцебиение;
  • высокая температура;
  • сильная жажда;
  • слабость.
Игнорирование этих симптомов может привести к тепловому удару. Помимо очевидного «пейте много воды в течение дня», кардиолог поделился некоторыми продуктами, которые могут помочь вам охладиться в жаркую погоду и предотвратить тепловое истощение.


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Кокос


В частности, кокосовая вода, в которой находятся электролиты. Они помогают поддерживать уровень жидкости внутри клеток тела и отвечают за доставку воды туда, где она больше всего нужна. Это помогает поддерживать гидратацию, что впоследствии улучшает здоровье кожи, регулирует температуру тела и поддерживает здоровье суставов.

Замороженные протеиновые закуски


Замораживание протеиновых батончиков — отличный способ создать охлаждающую закуску с вашими любимыми батончиками. Охладитесь и помогите своим мышцам восстановиться одним ударом!


Тепловой удар и тепловое истощение: какая разница?


Арбуз


«Арбуз на 92% состоит из воды, что делает его отличным средством для предотвращения обезвоживания и предотвращения теплового истощения».


Огурец


Как и арбуз, огурец имеет высокое содержание воды, что делает его отличным вариантом для увлажнения и охлаждения в жаркую погоду, поскольку огуречная вода состоит на 95 процентов.

Мята


В качестве травы мяту можно использовать в кулинарии, смузи, в воде или даже жевать в свежем виде.

Ментол, вещество, содержащееся в мяте, работает, заставляя ваше тело чувствовать холод. Это работает путем запуска чувствительных к холоду рецепторов в коже, что приводит к ощущению охлаждения, которое ощущается как холод.

"Когда эти рецепторы вызывают электрические импульсы мозгу, это может заставить вас поверить, что вы на пять градусов холоднее, чем думали сначала".



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