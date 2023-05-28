Кардиолог назвал 5 продуктов, которые предотвращают истощение сердца во время жары

"Это вызвано интенсивными физическими упражнениями в жару или переходом в сильную жару, когда человек не акклиматизировался к ней", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

усталость;

головокружение;

головная боль;

чуство болезенности;

чрезмерное потоотделение, кожа становится бледной и липкой или появляется потница;

судороги в руках, ногах и животе;

быстрое дыхание или сердцебиение;

высокая температура;

сильная жажда;

слабость.

Кокос

Замороженные протеиновые закуски

Арбуз

«Арбуз на 92% состоит из воды, что делает его отличным средством для предотвращения обезвоживания и предотвращения теплового истощения».

Огурец

Мята

"Когда эти рецепторы вызывают электрические импульсы мозгу, это может заставить вас поверить, что вы на пять градусов холоднее, чем думали сначала".

Тепловое истощение — это реакция организма на чрезмерную потерю воды и солей, обычно в результате потоотделения.Игнорирование этих симптомов может привести к тепловому удару. Помимо очевидного «пейте много воды в течение дня», кардиолог поделился некоторыми продуктами, которые могут помочь вам охладиться в жаркую погоду и предотвратить тепловое истощение.В частности, кокосовая вода, в которой находятся электролиты. Они помогают поддерживать уровень жидкости внутри клеток тела и отвечают за доставку воды туда, где она больше всего нужна. Это помогает поддерживать гидратацию, что впоследствии улучшает здоровье кожи, регулирует температуру тела и поддерживает здоровье суставов.Замораживание протеиновых батончиков — отличный способ создать охлаждающую закуску с вашими любимыми батончиками. Охладитесь и помогите своим мышцам восстановиться одним ударом!Как и арбуз, огурец имеет высокое содержание воды, что делает его отличным вариантом для увлажнения и охлаждения в жаркую погоду, поскольку огуречная вода состоит на 95 процентов.В качестве травы мяту можно использовать в кулинарии, смузи, в воде или даже жевать в свежем виде.Ментол, вещество, содержащееся в мяте, работает, заставляя ваше тело чувствовать холод. Это работает путем запуска чувствительных к холоду рецепторов в коже, что приводит к ощущению охлаждения, которое ощущается как холод.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака.

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