Mirror: врачи советуют обращать внимание на эти ранние признаки рассеянного склероза

Чувство сильной усталости возникает после очень небольшой активности.

При пробуждении чувствуется такая же усталость, как и перед сном.

Конечности кажутся тяжелыми, становится все труднее хватать вещи или писать.

Рассеянный склероз (РС) возникает, когда иммунная система атакует защитную оболочку (миелин), которая покрывает нервные волокна. Вследствие этого нарушается нормальная связь между мозгом и разными частями тела. Лишенные защитной оболочки, нервные волокна становятся уязвимыми, легко повреждаются – это ведет к появлению таких симптомов, как проблемы со зрением, движениями рук или ног, чувствительностью или равновесием. При прогрессировании рассеянного склероза неблагополучные симптомы постепенно накапливаются, способствуя инвалидности.Никто точно не знает, почему люди заболевают рассеянным склерозом, и при заболевании им не существует типичной картины симптомов. Люди испытывают много разнообразных симптомов в разном возрасте – в 30, 40 или 50 лет. Информацией об этом поделились специалисты из Общество рассеянного склероза (MS Society), проинформировало издание Mirror.Рассеянный склероз способствует появлению неврита зрительного нерва, который подвергается воспалению. Может возникать боль при движении глаз, временная потеря зрения на один глаз.РС провоцирует непреодолимое чувство усталости без очевидной причины. Врачи советуют обращать внимание на следующие проявления.Врачи советуют обращать внимание на эти ощущения, говоря о ранних признаках рассеянного склероза. Онемение или покалывание в различных частях тела (руках, ногах, туловище), которые могут длится в течение нескольких дней, – это один из его «ранних флагов».Чувство головокружения является распространенным симптомом рассеянного склероза.У большинства людей с РС скованность и спазмы «приходят и уходят».Дрожь возникает в одной или нескольких частях тела, чаще всего в руках. Она может быть как легкой, так и более выраженной (например, человек проливает чашку с напитком).Может ощущаться как жжение, колющие, острые или сдавливающие ощущения. Больные испытывают как острую (быстро начавшуюся и кратковременную) невропатическую боль, так и хроническую невропатическую боль.Из-за неврологических нарушений при РС даже небольшое количество мочи в мочевом пузыре может вызывать его сокращение и сильно выраженную потребность в мочеиспускании. Неспособность сдерживаться – еще один признак этого заболеванияУ большинства пациентов они проявляются в достаточно легкой форме. Например, людям бывает трудно подобрать нужные слова, сосредоточиться или быстро что-то вспомнить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что инсульт может возникать не только в головном мозге.

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