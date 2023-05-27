Невролог Ерохин: инсульт может возникать не только в головном мозге

«Если вы внезапно потеряете зрение, не чувствуя боли, это может быть глазной инсульт – обязательно обращайтесь за помощью в такой ситуации», посоветовал врач.

«Боль в спине и ногах, недержание мочи в сочетании с параличом, слабостью, потерей болевой или температурной чувствительности сигнализируют о спинальном инсульте», - объяснил невролог Ерохин.

Обычно когда речь заходит об инсульте, подразумевается заболевание мозга. Инсульт головного мозга является следствием острого нарушения, связанного с прекращением нормального кровообращения этого органа. Симптомы этой патологии включают онемение лица, слабость в конечностях, потерю чувствительности в одной половине тела, проблемы с речью, нарушение координации, внезапную и сильную головную боль.Но врач-невролог Владимир Ерохин заметил в беседе с «МедикФорум», что кровоснабжение может по каким-то причинам оказаться прекращено почти в любой части тела, и это означает, что инсульт может возникать не только в головном мозге.По словам невролога, поражающий глаз инсульт известен также как окклюзия центральной артерии сетчатки – он возникает, когда бляшка, скопившаяся в сонной артерии, отрывается и попадает с кровью в сетчатку.Невролог пояснил, что глазной инсульт не является смертельным, но возникшая потеря зрения может оказаться необратимой, если ее не лечить в течение первых нескольких часов после возникновения. Кроме того, глазной инсульт часто является событием, предвещающим будущий сердечный приступ или инсульт головного мозга.Еще один и инсульта вызывается нарушением кровоснабжения спинного мозга.Такой инсульт может произойти в результате образования тромба в артериях, ведущих к позвоночнику. Его возникновение также требует оперативной медицинской помощи – в противном случае повышается риск тяжелых неврологических патологий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нарушение речи может предупреждать о наступлении инсульта мозга.

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