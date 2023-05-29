Гинеколог Коледова: эти 10 симптомов рака яичников следует знать всем женщинам

«Даже самые незначительные изменения в самочувствии — если они длятся долго — должны заставить женщину проверить их», - резюмировала эксперт.

То пощипывание в животе, то покалывание в спине – многие женщины не обращают на это внимание, связывая данные симптомы с особенностями физиологии. Тем не менее, они могут указывать на серьезное заболевание, которое в остальном может быть едва заметным, об этом в беседе с «МедикФорум» напомнила врач-гинеколог Татьяна Коледова.Говоря о раке яичников, врач подчеркнула: чем раньше он будет обнаружен, тем легче будет его лечить. Вот почему крайне важно прислушиваться к своему телу.Также гинеколог Коледова назвала 10 симптомов, которые могут указывать на рак яичников. По словам специалиста, их следует знать всем женщинам, которые должны без промедления обращаться к врачу, заметив такие симптомы у себя. Перечисленные признаки не обязательно свидетельствуют о раке, они могут проявляться и при менее опасных патологиях. Но вынести заключение об этом должен медработник.По словам гинеколога, стойкое давление в животе и неприятные боли в области таза – те симптомы, которые подлежат обязательной проверке у врача. Даже если окажется, что они были вызваны просто метеоризмом, – профилактика лучше, чем последующее лечение.Изменение менструации может быть первоначальным симптомом рака яичников.Одним из симптомов, который редко распознается, но который указывает на распространенный рак яичников, является повышенная утомляемость. Также могут возникать одышка, тошнота и потеря аппетита.Если чувство полноценной сытости возникает при употреблении малого количества еды, причиной этого может быть рак яичников, заметила медик.Такая боль может сочетаться с другим симптомом – необходимостью чаще мочиться.Если боль тупая и кажется, что она исходит из тела, это тоже нельзя оставлять без внимания.Проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как тошнота, рвота, запор, спазмы в животе и диарея, также могут указывать на рак яичников.Если взрослая женщина замечает стойкие и необычные изменения в животе, ей следует записаться на прием к врачу. Многие женщины в такой ситуации совершают одну ошибку – садятся на диету и начинают худеть.При раке яичников у некоторых женщин наблюдается ненормальный рост волос, в то время как у других они выпадают.Иногда изменения в работе пищеварительного тракта у женщин становятся первым заметным сигналом о раке яичников, констатировала гинеколог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптом больной печени , страдающей из-за пьянства человека, может возникать ночью.

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