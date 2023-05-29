British Liver Trust: симптом больной печени из-за алкоголя может возникать ночью

«Проблемы со сном периодически могут возникать у любого человека, однако постоянные трудности с засыпанием указывают на наличие заболевания», - заявили медики.

Печень – «молчаливый» орган. Даже в случае возникшей болезни человек может долго не ощущать никаких тревожных симптомов. Это относится и к тем случаям, когда печень страдает от последствий регулярного злоупотребления алкоголем.В то же время эксперты британской организации, занимающейся проблемами здоровья печени British Liver Trust, сообщили, что ранний симптом болезни печени из-за алкоголя иногда может возникать ночью – таковым они называют постоянно тяжелое для человека засыпание.Эксперты объяснили, что нарушения сна при болезни печени из-за алкоголя могут возникать из-за накопления токсинов в головном мозге. Людям, которые стали испытывать трудности с засыпанием на постоянной основе, следует обязательно обратиться за консультацией к врачу – особенности, если у них проявляются другие симптомы повреждения печени. В их числе – желтоватый оттенок кожи и глазных белков, отеки стоп и лодыжек, вздувшийся живот, лихорадка, сильный зуд, появление красных пятен на ладонях и беспричинных синяков, темный стул смолистого вида, быстро возникающая усталость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки ухудшают состояние сосудов после 50 лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.