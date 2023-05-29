Терапевт Никитина: женщины после 30 лет становятся подвержены проблемам с почками

В разговоре с «МедикФорум» врач-терапевт Светлана Никитина объяснила, почему женщины после 30 лет становятся подвержены проблемам с почками.ИМП (инфекции мочевых путей). Это заболевание, поражающее мочевыводящую систему, чаще встречается у женщин, чем у мужчин, по анатомическим причинам. По словам медика, если ИМП не лечить в нужное время, оно может привести к серьезным проблемам с почками.Он характеризуется ростом многочисленных кист в почках. Женщины становятся подвержены этой проблеме под влиянием гормонов. В частности, развитию поликистоза почек способствуют гормональные изменения во время беременности.Терапевт Никитина добавила, что гормональные колебания, которые испытывает женский организм на разных стадиях жизни, также могут влиять на образование камней в почках.Женщины в возрасте 30 лет могут подвергаться более высокому риску этой проблемы с почками из-за гормональных изменений и наличия определенных заболеваний – гипертонии, диабета, аутоиммунных заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , которые можно заметить при развитии рака почки.

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