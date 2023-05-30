Невролог Алехина назвала 2 симптома рассеянного склероза, которые проявляются в «80%» случаев

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Невролог Алехина назвала 2 симптома рассеянного склероза, которые проявляются в «80%» случаев


Это непредсказуемое заболевание, существуют симптомы рассеянного склероза (РС), о которых следует знать.


Заболевание центральной нервной системы нарушает поток информации между мозгом и телом. До 80 процентов людей, страдающих рассеянным склерозом, испытывают сильную усталость, которая мешает им функционировать дома или на работе.

«Симптомы рассеянного склероза изменчивы и непредсказуемы. Нет двух людей с абсолютно одинаковыми симптомами. И симптомы каждого человека могут меняться или колебаться с течением времени. У одного человека может быть только один или два из возможных симптомов, в то время как у другого человека гораздо больше», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


В дополнение к усталости человек, страдающий этим заболеванием, вполне может испытывать трудности при ходьбе. Это может быть связано с несколькими факторами: слабость, спастичность, потеря равновесия, сенсорный дефицит и быстрая утомляемость.

Проблемы со зрением


Расширяя проблемы со зрением, вызванные рассеянным склерозом, они могут включать нечеткость зрения, плохое контрастное или цветовое зрение и болезненные движения глаз.

Проблемы с мочевым пузырем


"Дисфункция мочевого пузыря может возникать у 80 процентов людей с рассеянным склерозом".

Два симптома рассеянного склероза, которые проявляются в 80% случаев:
  • Усталость
  • Дисфункция мочевого пузыря.
Также могут быть когнитивные изменения и появление депрессии, головокружения и головокружения.

Одним из ярких признаков рассеянного склероза является «объятие рассеянного склероза», которое в медицине называют дизестезией.

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«Это сжимающее ощущение вокруг туловища, которое ощущается как манжета для измерения артериального давления, когда она затягивается».

Другие симптомы могут включать онемение, покалывание, сексуальные проблемы и зуд.


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