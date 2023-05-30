Невролог Алехина назвала 2 симптома рассеянного склероза, которые проявляются в «80%» случаев
Это непредсказуемое заболевание, существуют симптомы рассеянного склероза (РС), о которых следует знать.
Заболевание центральной нервной системы нарушает поток информации между мозгом и телом. До 80 процентов людей, страдающих рассеянным склерозом, испытывают сильную усталость, которая мешает им функционировать дома или на работе.
«Симптомы рассеянного склероза изменчивы и непредсказуемы. Нет двух людей с абсолютно одинаковыми симптомами. И симптомы каждого человека могут меняться или колебаться с течением времени. У одного человека может быть только один или два из возможных симптомов, в то время как у другого человека гораздо больше», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
В дополнение к усталости человек, страдающий этим заболеванием, вполне может испытывать трудности при ходьбе. Это может быть связано с несколькими факторами: слабость, спастичность, потеря равновесия, сенсорный дефицит и быстрая утомляемость.
Проблемы со зрением
Расширяя проблемы со зрением, вызванные рассеянным склерозом, они могут включать нечеткость зрения, плохое контрастное или цветовое зрение и болезненные движения глаз.
Проблемы с мочевым пузырем
"Дисфункция мочевого пузыря может возникать у 80 процентов людей с рассеянным склерозом".
Два симптома рассеянного склероза, которые проявляются в 80% случаев:
- Усталость
- Дисфункция мочевого пузыря.
Одним из ярких признаков рассеянного склероза является «объятие рассеянного склероза», которое в медицине называют дизестезией.
«Это сжимающее ощущение вокруг туловища, которое ощущается как манжета для измерения артериального давления, когда она затягивается».
Другие симптомы могут включать онемение, покалывание, сексуальные проблемы и зуд.
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