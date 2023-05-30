Невролог Алехина назвала 2 симптома рассеянного склероза, которые проявляются в «80%» случаев

«Симптомы рассеянного склероза изменчивы и непредсказуемы. Нет двух людей с абсолютно одинаковыми симптомами. И симптомы каждого человека могут меняться или колебаться с течением времени. У одного человека может быть только один или два из возможных симптомов, в то время как у другого человека гораздо больше», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Проблемы со зрением

Проблемы с мочевым пузырем

"Дисфункция мочевого пузыря может возникать у 80 процентов людей с рассеянным склерозом".

Усталость

Дисфункция мочевого пузыря.

«Это сжимающее ощущение вокруг туловища, которое ощущается как манжета для измерения артериального давления, когда она затягивается».

Заболевание центральной нервной системы нарушает поток информации между мозгом и телом. До 80 процентов людей, страдающих рассеянным склерозом, испытывают сильную усталость, которая мешает им функционировать дома или на работе.В дополнение к усталости человек, страдающий этим заболеванием, вполне может испытывать трудности при ходьбе. Это может быть связано с несколькими факторами:Расширяя проблемы со зрением, вызванные рассеянным склерозом, они могут включать нечеткость зрения, плохое контрастное или цветовое зрение и болезненные движения глаз.Также могут бытьОдним из ярких признаков рассеянного склероза являетсяДругие симптомы могут включатьРанее МедикФорум писал о вредных видах красного мяса.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.