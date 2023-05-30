Врач Строков: эти изменения в питание равносильны дополнительным 4000 шагов в день

«Это исследование предоставляет одни из самых убедительных и точных данных на сегодняшний день, которые показывают связь между тем, что лучшее питание может привести к улучшению физической формы. Улучшение физической формы, наблюдалось у участников на лучшей диете, было похоже на эффект, когда они проходили больше 4000 шагов каждый день», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Исследовательская группа проанализировала эти данные о фитнесе

Вот что такое фитнес-питание

"Традиционная средиземноморская диета означает: много свежих овощей и фруктов, бобовые, цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки и орехи, мало мяса, много рыбы и высококачественные масла, такие как оливковое масло".

44 процента из углеводов

36 процентов из жиров и

17 процентов из белков.

«Если 20-летний изменит питание, он получит около десяти лет жизни. Когда 60-летний человек делает этот переход, он все равно получает около восьми лет жизни».

Просто ешьте в меру. Согласно недавнему исследованию, это может сработать. Те, кто питается по средиземноморской диете, достигают таких же положительных эффектов, как и при дополнительных 4000 шагов в день.Исследовательская группа изучила кардиореспираторную пригодность для своего анализа. Это способность легких и кровотока доставлять кислород в организм. Кардиореспираторная пригодность обычно ухудшается в течение жизни. Вот почему, в том числе, иммунная система работает уже не так эффективно и возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Кардиореспираторная подготовка также учитывает здоровье других органов, таких как сердце, легкие, кровеносные сосуды и мышцы. Поэтому он считается одним из наиболее значимых прогностических факторов долголетия и здоровья.Во всей когорте общее потребление энергии составило околоРанее МедикФорум писал о самом вредном виде мяса.

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