Сколько шагов вы делаете в день? Невролог назвала количества, которое снижает риск деменции на 62%
Деменция описывает совокупность симптомов, вызванных постепенным ухудшением когнитивных функций. К счастью, новые результаты показывают, что определенное количество шагов может снизить риск развития деменции более чем наполовину.
Существует достаточно доказательств, подтверждающих преимущества физической активности для профилактики деменции, но исследователи считают, что цели по профилактике деменции могут быть улучшены путем ежедневного выполнения определенного количества шагов. Теперь новые научные открытия показали, что интенсивность ходьбы может иметь большее значение, чем объем упражнений.
"Ходьба в быстром темпе может снизить риск развития деменции на целых 62 процента. Вы должны стремиться делать от 3800 до 9800 шагов в день, чтобы снизить риск умственного упадка. люди в возрасте от 40 до 79 лет, которые делали 9826 шагов в день, на 50 процентов реже страдали деменцией в течение семи лет. Наиболее значительное снижение риска наблюдалось у людей, которые ходили в быстром темпе 11 шагов в минуту в течение 30 минут в день, на 62 процента", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Результаты исследование показывают, что примерно 9800 шагов в день могут быть оптимальными для снижения риска развития деменции.
Исследование основано на данных более 78 000 человек в возрасте от 40 до 79 лет, которые носили наручные акселерометры. После того, как было подсчитано общее количество шагов каждого человека, участников разделили на две категории. Первая группа шла в умеренном темпе менее 40 шагов в минуту, а вторая группа шла со скоростью более 40 шагов в минуту.
Невролог Алехина выразила надежду, что результаты будут мотивировать взрослых к малоподвижному образу жизни.
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