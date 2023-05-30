Диетолог Пономарева: протеиновые коктейли могут навредить

Любой, кто занимается спортом, помимо хорошей физической формы часто хочет накачать еще одну вещь: мышцы. Но спортсмены-любители, в частности, потребляют достаточно белка, если придерживаются сбалансированной диеты, даже без протеинового порошка.









Только профессионалы в спортивном секторе получают пользу от протеинового порошка, если они используют правильные и не опасно некачественные продукты

Взрослым в возрасте от 19 до 65 лет требуется всего 0,8 грамма белка на килограмм массы тела в день. Женщине весом 65 кг требуется 52 г белка, а мужчине весом 85 кг – 68 г белка.

Одно только яйцо среднего размера содержит 6 граммов белка, 100 граммов нежирного творога — около 13 граммов белка, а 100 граммов лосося — 20 граммов.





"Если продукты, богатые белком, являются неотъемлемой частью вашего рациона, вы можете относительно быстро покрыть суточную потребность естественным путем", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

С помощью протеинового порошка профессиональные силовые спортсмены, в частности, могут увеличить потребность в белке для наращивания мышечной массы.

"У людей, которые потребляют белок в очень больших количествах из соображений фитнеса, в долгосрочной перспективе могут возникнуть физические повреждения".

Протеиновый порошок: вот почему он не совсем безвреден

"Если вы накапливаете слишком много белков в своем организме в течение длительного периода времени, это может даже привести к повреждению органов, особенно почек".

Протеиновый порошок обеспечивает именно то, что написано на упаковке: дополнительный белок. На самом деле, человеческому организму не нужно слишком много его для естественного наращивания мышечной массы.в частности, следует быть осторожными с протеиновым порошком и сначала получить медицинское разъяснение относительно его использования. Поскольку избыток белка выводится через почки, его избыток даже у профессиональных спортсменов может привести к перегрузке соответствующих органов и вызвать дополнительное повреждение печени.Ранее МедикФорум писал о вредных и полезных видах красного мяса.

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