Круче, чем яйца: диетологи назвали богатые белком продукты
Человеку с активной жизненной позицией необходимо разнообразное питание.
Всякий, кто всерьез и надолго взялся за приведение в порядок собственного тела, знает, что яйца считаются самым сбалансированным продуктом, в котором содержатся все необходимые вещества для наращивания мышц.
По этой причине спортсмены являются ярыми поклонниками яиц и могут употреблять их в огромных количествах, а в перерывах пить биодобавки на основе белка. Однако, как выяснилось, есть конкурентные пищевые аналоги, в которых белка содержится даже больше, чем в яйцах.
Прежде всего, это тыквенные семечки, в 100 граммах которых белка содержится 24 грамма, а таком же количестве арахиса – 25 граммов, в миндале – 20 граммов, а в соевых хлопьях вообще 40 граммов.
Для сравнения, в одном курином яйце белка всего 13 граммов, но он животный, а не растительный, как в названных выше продуктах. Чтобы не лишаться полезных для организма аминокислот вместе с яйцами следует включать в свой рацион куриную грудку, на четверть состоящую из белка, сыр пармезан, в 100 граммах которого 38 граммов белка, и тунца с 23 граммами белка на 100 граммов рыбы.
Такая разнообразная диета для организма гораздо более полезна, чем бесконтрольное поглощение яиц. Суточная норма белка для взрослого человека, ведущего активный образ жизни, составляет 80 граммов.
Употребление продуктов с высоким содержанием белка сестрин эффектно помогает худеть, активизируя процессы жиросжигания. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета (США).
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