Врач Захарова назвала размер талии, который опасен для здоровья - цифры для мужчин и женщин

Жир на животе ослабляет иммунную систему и способствует развитию хронических заболеваний

"Именно жировые отложения в брюшной полости провоцируют хроническое воспаление. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на иммунную систему. Именно поэтому ожирение, например, также считается фактором риска тяжелого течения Covid-19", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

повышенного артериального давления;

сердечно-сосудистых заболеваний - до инсультов и инфарктов;

диабет 2 типа.

Опасный размер талии

80 сантиметров у женщин и

94 сантиметра у мужчин

88 сантиметров у женщин

и 102 сантиметра у мужчин





Алкоголь не является причиной типичного "пивного живота". Исследование только что подтвердило это. Те, кто спит менее восьми часов, увеличивают риск возникновения пивного живота.Насколько опасен так называемый висцеральный жир на животе, в народе также часто называемый пивным животом, но многие даже не догадываются. Это связано с тем, что речь идет не только о накоплении жира в подкожной клетчатке, но прежде всего в области живота вокруг внутренних органов, таких как кишечник и печень.Висцеральный жир также гормонально активен и выделяет жирные кислоты в кровоток, увеличивая риск:Брюшной жир — это как бы собственный орган, чем больше абдоминального жира, тем выше риск серьезных заболеваний, — поясняет врач.Ранее МедикФорум писал о пользе и вреде красного мяса.

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