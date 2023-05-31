Врач Андреева: сейчас активен "вирус-убийца", о котором вы никогда не слышали

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Врач Андреева: сейчас активен "вирус-убийца", о котором вы никогда не слышали


Растет число случаев заболевания метапневмовирусом человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV), который потенциально может быть смертельной инфекцией.

Доктор предупредила о «самом важном вирусе, о котором вы никогда не слышали». HMPV «скорее всего приведет к госпитализации людей и вызовет тяжелое заболевание» — наравне с Covid и гриппом.

Заразная вирусная инфекция наиболее вероятно пронесется через дома престарелых и заставит пожилых людей серьезно заболеть и даже убить их.


"Симптомы HMPV могут включать кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. Клинические симптомы инфекции HMPV могут прогрессировать до бронхита или пневмонии", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

В настоящее время не существует специфической противовирусной терапии для лечения HMPV и вакцины для предотвращения HMPV. Вирус распространяется от инфицированного человека, когда он кашляет или чихает, или, например, при рукопожатии.

Вы также можете заразиться вирусом, прикоснувшись к зараженной поверхности, на которой есть вирус, а затем прикоснувшись ко рту, носу или глазам.


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Как защитить себя от HMPV


Правильный гигиенический этикет может помочь снизить риск заражения HMPV. Это включает в себя частое мытье рук с мылом и водой, воздержание от прикосновения к глазам, носу или рту немытыми руками и избегание контактов с больными людьми. Те, у кого симптомы простуды, могут помочь предотвратить распространение вируса, прикрывая рот и нос при кашле и чихании.



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