Дерматолог Гольдин объясняет, как правильно наносить солнцезащитный крем

Какая консистенция солнцезащитных продуктов работает лучше?

«Это часто вызвано эмульгаторами в солнцезащитных кремах. Обезжиренные солнцезащитные гели не требуют никаких эмульгаторов и поэтому обычно хорошо переносятся», - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

«Большинство людей наносят солнцезащитный крем слишком тонким слоем»

"Большинство людей определенно наносят солнцезащитный крем слишком тонким слоем. Для адекватной защиты всего тела взрослого человека от УФ-излучения необходимо 30 миллилитров или около шести чайных ложек солнцезащитного крема, что соответствует целой горсти солнцезащитного лосьона".

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