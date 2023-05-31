Дерматолог Гольдин назвал 5 ошибок, которые нельзя совершать с дезодорантом

Вот почему мы потеем летом

"Сильный запах появляется только тогда, когда бактерии на коже расщепляют пот на отдельные строительные блоки", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

Не пользуйтесь дезодорантом по утрам

"Применение антиперспиранта перед сном снижает выработку пота в течение дня".

Не наносите дезодорант на влажную кожу

Не используйте дезодорант сразу после бритья

Не одевайся слишком рано

Продолжать добавлять дезодорант? Лучше не надо

Выпрыгиваете из душа, вытираетесь, сбрызгиваете подмышки дезодорантом. Эта процедура, вероятно, покажется вам знакомой. Особенно, когда очень тепло, последний шаг нужно выполнять очень осторожно.Противодействие этому с помощью дезодоранта может помочь, если вы не совершите ни одной из следующих ошибок.Когда тогда? Удивительный ответ: вечером.Предварительно натрите все насухо: влажная кожа не сможет так хорошо впитать ингредиенты дезодоранта.Конечно, имеет смысл побриться в душе, а потом поработать в потовой пробке, чтобы она выплыла из двери ванной гладкой и ароматной. А вот с дезодорантом стоит немного подождать. Таким образом можно избежать любых прыщиков, покраснений и надоедливого зуда.Время ожидания в десять минут было бы идеальным. Распылите/раскатайте, наберитесь терпения и только потом надевайте одежду. Ведь можно избавить себя от белых пятен на одежде.Печально, но факт: дезодорант работает только профилактически. Как только пот образовался, уже слишком поздно.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака почки.

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