Онколог Карасев рассказал о пяти типах людей с самым высоким риском рака

«некоторые категории людей более подвержены онкологическим заболеваниям, чем другие».

Курильщики

Те, кто регулярно употребляет алкоголь.

Те, кто контактирует с веществами токсического или радиоактивного характера.

Обладатели ВПЧ (вируса папилломы человека), а также вируса Эпштейна -Барр, гепатитов В и С.

«Также родственники раковых больных, особенно если у родственников были опухоли молочной железы, матки и рак желудочно-кишечного тракта. Они получили ген, который отвечает за мутации», - добавил врач, беседуя с порталом «Доктор Питер».

В интервью онколога Карасева прозвучало предупреждение о том, чтоСпециалист отметил влияние возраста на вероятность появления злокачественного заболевания: прежде всего, к ним склонны пожилые люди. По словам Ивана Карасева, в пожилом возрасте организм все чаще «ошибается» с воспроизводством клеток, и такие его ошибки способствуют мутациям, ведущим к опухолям.Онколог назвал типы людей с самым высоким риском рака:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы рака яичников врач-гинеколог советует знать женщинам.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.