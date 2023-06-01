Онколог Карасев рассказал о пяти типах людей с самым высоким риском рака

3 078 Фото: https://unsplash.com/photos/BxXgTQEw1M4
поддержка больного

Онколог Иван Карасев: пять типов людей подвергаются особенно высокому риску рака – среди них курильщики и пожилые люди.

В интервью онколога Карасева прозвучало предупреждение о том, что

Онколог Карасев рассказал о влиянии негативных эмоций на развитие рака


«некоторые категории людей более подвержены онкологическим заболеваниям, чем другие».

Специалист отметил влияние возраста на вероятность появления злокачественного заболевания: прежде всего, к ним склонны пожилые люди. По словам Ивана Карасева, в пожилом возрасте организм все чаще «ошибается» с воспроизводством клеток, и такие его ошибки способствуют мутациям, ведущим к опухолям.

Онколог назвал причину 95% всех случаев рака


Онколог назвал типы людей с самым высоким риском рака:
  • Курильщики
  • Те, кто регулярно употребляет алкоголь.
  • Те, кто контактирует с веществами токсического или радиоактивного характера.
  • Обладатели ВПЧ (вируса папилломы человека), а также вируса Эпштейна -Барр, гепатитов В и С.
«Также родственники раковых больных, особенно если у родственников были опухоли молочной железы, матки и рак желудочно-кишечного тракта. Они получили ген, который отвечает за мутации», - добавил врач, беседуя с порталом «Доктор Питер».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы рака яичников врач-гинеколог советует знать женщинам.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Иван Карасев
Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог, хирург
Читать MedikForum.ru в
Онколог Карасев назвал основной характерный признак агрессивных форм рака ЖКТ
Влияют или нет негативные эмоции на развитие рака? Говорит врач Карасев
Онколог назвал категорию людей, которые меньше всего подвержены раку
Теги : риск рака, причины рака, Иван Карасев