Врач Андреева рассказала, что следует проверить, если вы чувствуете хроническую усталость

Механизм выживания при усталости

Анализ показателей функции организма как метод исключения

«Усталость — один из самых сложных симптомов, с которыми может столкнуться врач. За этим может стоять почти что угодно. Важно проверить анализ крови, показатели воспаления, функцию почек и щитовидной железы, содержание железа, ферритин и запасы железа», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«И когда я действительно что-то нахожу, это обычно дефицит железа. Иногда встречается также гипотиреоз».

Картина создается из множества кусочков мозаики

"Мы подвергаемся воздействию того, что мы едим и как мы спим".

Но почему мы так устали? Усталость — один из злейших врагов организма, затрагивающий почти все, что мы делаем, однако большинство медицинских работников не знают эффективного лекарства.Подобно голоду или жажде, усталость — это механизм в нашем теле, поддерживающий нашу жизнь. Он защищает нас от перегрузок – физических или умственных. Усталость, возникающая из-за этого защитного механизма, обычно имеет уважительную причину: это может быть долгий рабочий день в офисе, тяжелая тренировка или напряженная поездка. Часто эта форма усталости на самом деле приятна, и нам нравится «просыпаться».Но есть и другой вид усталости. Тот, который нас раздражает и триггеры которого мы не можем определить. Эта усталость является признаком того, что что-то не так.Витамин Д, атакже витамины группы В и фолиевая кислота. В подавляющем большинстве случаев эти обследования не дают никаких результатов.Какими бы разнообразными ни были причины, ученые и медицинские работники сходятся во мнении, что в большинстве случаев ноющее чувство усталости связано сРанее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

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