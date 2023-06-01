Вот почему вы должны есть томатную пасту каждый день - диетолог Пономарева

Столовая ложка каждый день

"Есть несколько продуктов, которые я употребляю сама и рекомендую своим пациентам, например, столовую ложку томатной пасты каждый день, чтобы повысить естественную защиту кожи. Каротиноид оказывает антиоксидантное действие и нейтрализует клеточный стресс", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Лучше, чем свежие помидоры

"Томатная паста также содержит много витаминов группы В. Они полезны для мозга, нервов и энергетического обмена. Но в томатной пасте также содержатся витамины С и Е, а также калий".

Легко сделать томатную пасту своими руками

Томатная паста очень полезна, поскольку содержит много ценных ингредиентов. Например, ликопин, природный краситель, содержащийся главным образом в кожуре помидоров, является одним из самых мощных антиоксидантов.Растительное вещество в томатной пасте более концентрировано, чем в свежих томатах.Помидоры в местных супермаркетах собирают недозрелыми из-за часто длинных транспортных путей, и они продолжают созревать во время транспортировки, но без солнечного света. Помидоры для томатной пасты намного дольше висят на солнце, за счет этого они созревают естественным образом и образуется больше ликопина.Можете приготовить томатную пасту самостоятельно. Сделать пюре и консервировать проще, чем вы думаете. Гурманы также могут добавить их собственные ингредиенты к концентрату, например, путем добавления чили, базилика или чеснока.Ранее МедикФорум писал о признаках дефицита витаминов.

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