Эти 7 напитков снижают риск инсульта из-за высокого содержания калия - врач Андреева

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Эти 7 напитков снижают риск инсульта из-за высокого содержания калия - врач Андреева


Основным фактором риска инсульта является высокое кровяное давление, которое можно снизить, увеличив потребление калия.


Инсульт — это серьезное и опасное для жизни неотложное состояние, которое возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга.

Это может быть вызвано закупоркой сосуда в головном мозге тромбом или разрывом кровеносного сосуда в головном мозге. Есть несколько факторов, которые могут повысить риск инсульта, включая курение, ожирение, высокий уровень холестерина и диабет.

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, также является основным фактором риска, так как оказывает дополнительное давление на кровеносные сосуды и головной мозг. Таким образом, снижение артериального давления может снизить вероятность возникновения инсульта.

«Высокое кровяное давление может привести к инсульту по-разному. Это может привести к образованию тромбов в мозгу и может повредить крошечные кровеносные сосуды глубоко внутри мозга. Это также может повысить вероятность инсульта из-за кровоизлияния в мозг», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.



5 продуктов, богатых калием, которые стоит добавить в свой рацион



Один из способов снизить артериальное давление — увеличить потребление калия.

Это связано с тем, что минерал может помочь организму избавиться от натрия — одной из основных причин высокого кровяного давления, а также расслабить стенки кровеносных сосудов.

Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению артериального давления. Увеличение потребления калия с помощью напитков — это простой способ повлиять на ваше кровяное давление.


Врач Андреева: 8 продуктов, богатых калием, которые снижают риск смертельно инсульта


Андреева назвала 7 напитков с высоким содержанием калия:
  • Сок сливы (707 мг калия на чашку)
  • Морковный сок (689 мг)
  • Томатный сок (556 мг)
  • Апельсиновый сок (496 мг)
  • Грейпфрутовый сок (400 мг)
  • Молоко (342 мг)
  • Абрикосовый сок (286 мг).
Для сравнения, банан среднего размера содержит около 422 мг калия.



Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.



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