Эти 7 напитков снижают риск инсульта из-за высокого содержания калия - врач Андреева
Основным фактором риска инсульта является высокое кровяное давление, которое можно снизить, увеличив потребление калия.
Инсульт — это серьезное и опасное для жизни неотложное состояние, которое возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга.
Это может быть вызвано закупоркой сосуда в головном мозге тромбом или разрывом кровеносного сосуда в головном мозге. Есть несколько факторов, которые могут повысить риск инсульта, включая курение, ожирение, высокий уровень холестерина и диабет.
Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, также является основным фактором риска, так как оказывает дополнительное давление на кровеносные сосуды и головной мозг. Таким образом, снижение артериального давления может снизить вероятность возникновения инсульта.
«Высокое кровяное давление может привести к инсульту по-разному. Это может привести к образованию тромбов в мозгу и может повредить крошечные кровеносные сосуды глубоко внутри мозга. Это также может повысить вероятность инсульта из-за кровоизлияния в мозг», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Один из способов снизить артериальное давление — увеличить потребление калия.
Это связано с тем, что минерал может помочь организму избавиться от натрия — одной из основных причин высокого кровяного давления, а также расслабить стенки кровеносных сосудов.
Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению артериального давления. Увеличение потребления калия с помощью напитков — это простой способ повлиять на ваше кровяное давление.
Андреева назвала 7 напитков с высоким содержанием калия:
- Сок сливы (707 мг калия на чашку)
- Морковный сок (689 мг)
- Томатный сок (556 мг)
- Апельсиновый сок (496 мг)
- Грейпфрутовый сок (400 мг)
- Молоко (342 мг)
- Абрикосовый сок (286 мг).
Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.
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