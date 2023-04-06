Невролог Алехина назвала самый сильный фактор риска инсульта
Считается, что более четверти всех взрослых живут с высоким кровяным давлением, что подвергает их риску инсульта и других опасных состояний.
Инсульт — это серьезное и опасное для жизни состояние, требующее неотложной медицинской помощи . Это происходит, когда кровоснабжение части мозга прекращается. Это может быть вызвано тромбом или разрывом кровеносного сосуда.
Существует ряд факторов, которые могут повысить риск инсульта. Как и во многих случаях, чем старше вы, тем больше вероятность того, что вы будете затронуты. Неправильное питание, чрезмерное употребление алкоголя и курение также могут привести к инсульту.
Однако есть один фактор риска, который перевешивает другие. Высокое кровяное давление или гипертония является основной причиной инсультов.
«Некоторые заболевания могут увеличить риск инсульта. Высокое кровяное давление является самым большим фактором риска инсульта», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Этому есть несколько причин в зависимости от типа инсульта.
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Высокое кровяное давление может привести к инсульту по-разному. Это может привести к образованию тромбов в мозгу и может повредить крошечные кровеносные сосуды глубоко внутри мозга. Это также может повысить вероятность инсульта из-за кровоизлияния в мозг.
Инсульты из-за тромба
Со временем кровеносные сосуды повреждаются из-за высокого кровяного давления, что делает их более узкими и жесткими и вызывает накопление жирового материала.
«Этот процесс называется атеросклерозом. Сгустки могут образовываться на участках жирового материала, и если сгусток попадает в мозг, это вызывает инсульт или транзиторную ишемическую атаку (ТИА или мини-инсульт)».
Инсульт вследствие заболевания мелких сосудов
Заболевания мелких сосудов часто связаны с высоким кровяным давлением. Они вызваны повреждением крошечных кровеносных сосудов глубоко внутри мозга, что делает инсульт более вероятным.
Высокое кровяное давление может повредить кровеносные сосуды внутри головного мозга, вызывая кровоизлияние в мозг.
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