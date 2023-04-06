Невролог Алехина назвала самый сильный фактор риска инсульта

«Некоторые заболевания могут увеличить риск инсульта. Высокое кровяное давление является самым большим фактором риска инсульта», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Инсульты из-за тромба

«Этот процесс называется атеросклерозом. Сгустки могут образовываться на участках жирового материала, и если сгусток попадает в мозг, это вызывает инсульт или транзиторную ишемическую атаку (ТИА или мини-инсульт)».

Инсульт вследствие заболевания мелких сосудов

Инсульт — это серьезное и опасное для жизни состояние, требующее неотложной медицинской помощи . Это происходит, когда кровоснабжение части мозга прекращается. Это может быть вызвано тромбом или разрывом кровеносного сосуда.Существует ряд факторов, которые могут повысить риск инсульта. Как и во многих случаях, чем старше вы, тем больше вероятность того, что вы будете затронуты. Неправильное питание, чрезмерное употребление алкоголя и курение также могут привести к инсульту.Однако есть один фактор риска, который перевешивает другие. Высокое кровяное давление или гипертония является основной причиной инсультов.Этому есть несколько причин в зависимости от типа инсульта.Высокое кровяное давление может привести к инсульту по-разному. Это может привести к образованию тромбов в мозгу и может повредить крошечные кровеносные сосуды глубоко внутри мозга. Это также может повысить вероятность инсульта из-за кровоизлияния в мозг.Со временем кровеносные сосуды повреждаются из-за высокого кровяного давления, что делает их более узкими и жесткими и вызывает накопление жирового материала.Заболевания мелких сосудов часто связаны с высоким кровяным давлением. Они вызваны повреждением крошечных кровеносных сосудов глубоко внутри мозга, что делает инсульт более вероятным.Высокое кровяное давление может повредить кровеносные сосуды внутри головного мозга, вызывая кровоизлияние в мозг.Ранее МедикФорум писал о пользе киви для сна.

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