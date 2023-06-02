Невролог Ерохин: возрастное ухудшение слуха негативно влияет на сердце и мозг

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проверка слуха

У многих людей с возрастом   снижается качество слуха, развивается тугоухость.

Возрастное ухудшение слуха может негативно влиять на организм в физическом и психическом аспекте, рассказал врач-невролог Владимир Ерохин.

Это увеличивает риск слабоумия. Врач объяснил порталу «МедикФорум»: чтобы оставаться здоровым в долгосрочной перспективе, мозг нуждается в большом количестве внешних раздражителей. Сюда входят, например, разговоры с другими людьми, музыка, всевозможные шумы окружающей среды. Когда они отсутствуют, это может вести к снижению умственной работоспособности, с которым связано развитие слабоумия.

Страдает сердце. Длительные нарушения слуха часто приводят к эмоциональному дистрессу и стрессу. И то, и другое может оказывать негативное влияние на состояние сердца.

«Возрастное ухудшение слуха также приводит к появлению проблемы хронической усталости, головным болям, нарушениям сна», - добавил специалист.

Возрастает риск травм. Врач Ерохин: согласно научным исследованиям, пожилые люди, которые плохо слышат и не пользуются слуховыми аппаратами, падают чаще, чем люди с нормальным слухом. В результате этого часто возникают болезненные переломы, особенно шейки бедра.

Мозг подвергается более быстрому распаду. Невролог Ерохин заметил, что головной мозг с годами немного сжимается и постепенно уменьшается объем памяти. Частичная потеря слуха ускоряет данный процесс, так как мозг лишается звуковой стимуляции.

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Одиночество и подавленное настроение. Люди с плохим слухом часто начинают вести все более замкнутый образ жизни, так как им становится сложнее поддерживать социальные контакты. Они подвергаются риску социальной изоляции и депрессии, с которыми бывают тесно связаны  возрастные психические проблемы.

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