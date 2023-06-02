Иммунолог Продеус рассказал о противораковом эффекте зеленого лука

«Согласно китайскому исследованию, в котором участвовало более полумиллиона человек, употребление 20 граммов зеленого лука в сутки на 15 процентов снижает риск возникновение рака», - добавил врач-иммунолог.

Врач Продеус рассказал, что этот вид лука очень богат таким веществом как кверцитин. Его наличие обеспечивает противовоспалительный, противораковый эффект продукта. Кверцитин препятствует активности раковых клеток и способствует развитию апоптоза, при котором они гибнут.Иммунолог Продеус подчеркнул: именно зеленый лук обладает репутацией противоракового продукта как «чемпион» по содержанию кверцитина. Например, по сравнению с луком-пореем он содержит в двадцать раз больше этого вещества.Ранее портал MedikForum.ru писал о советах по укреплению здоровья для людей старше 40 лет.

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