Иммунолог Продеус рассказал о противораковом эффекте зеленого лука
Иммунолог Андрей Продеус: употребление зеленого лука уменьшает риск заболеть раком.
Врач Продеус рассказал, что этот вид лука очень богат таким веществом как кверцитин. Его наличие обеспечивает противовоспалительный, противораковый эффект продукта. Кверцитин препятствует активности раковых клеток и способствует развитию апоптоза, при котором они гибнут.
Иммунолог Продеус подчеркнул: именно зеленый лук обладает репутацией противоракового продукта как «чемпион» по содержанию кверцитина. Например, по сравнению с луком-пореем он содержит в двадцать раз больше этого вещества.
«Согласно китайскому исследованию, в котором участвовало более полумиллиона человек, употребление 20 граммов зеленого лука в сутки на 15 процентов снижает риск возникновение рака», - добавил врач-иммунолог.
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Андрей Продеус
Здоровье
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
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