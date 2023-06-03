Льняное масло уменьшает воспаление в суставах - врач Андреева
По словам врача, всего двух чайных ложек льняного масла в день может быть достаточно, чтобы предотвратить воспаление при артрите.
Артрит описывает разнообразный набор состояний, характеризующихся воспалением в суставах. Неприятная боль в суставах и тугоподвижность являются отличительными признаками этого воспалительного заболевания.
«Раньше людям с артритом говорили, что изменение диеты им не поможет. Несмотря на это, многие люди с артритом обнаружили, что определенные продукты могут помочь, в то время как другие ухудшают их симптомы», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Врач поделилась, что один вид масла, а также его семена могут быть особенно эффективными для уменьшения основного виновника боли при артрите — воспаления. Причина, по которой эти растительные продукты могут предотвратить воспаление и принести пользу вашим суставам, заключается в содержании в них омега-3 жирных кислот.
Существует три различных типа омега-3 жиров, один из которых растительного происхождения называется ALA (альфа-линоленовая кислота), а ваш организм превращает ALA в EPA (эйкозапентаеновую кислоту) и DHA (докозагексаеновую кислоту).
«Здоровые источники ALA включают орехи и семена, такие как грецкие орехи, конопляное и рапсовое масла. Но лучшим источником растительных жиров омега-3 является льняное семя».
Более того, двух чайных ложек льняного масла или двух столовых ложек молотых семян должно быть достаточно, чтобы добиться цели.
Однако она также предупредила, чтобы не переусердствовать, так как слишком много льняного масла может иметь слабительный эффект.
Исследования, изучающие омега-3 при боли при артрите, показывают, что может пройти до трех месяцев, прежде чем вы почувствуете положительный эффект.
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