Льняное масло уменьшает воспаление в суставах - врач Андреева





«Раньше людям с артритом говорили, что изменение диеты им не поможет. Несмотря на это, многие люди с артритом обнаружили, что определенные продукты могут помочь, в то время как другие ухудшают их симптомы», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Здоровые источники ALA включают орехи и семена, такие как грецкие орехи, конопляное и рапсовое масла. Но лучшим источником растительных жиров омега-3 является льняное семя».

Артрит описывает разнообразный набор состояний, характеризующихся воспалением в суставах. Неприятная боль в суставах и тугоподвижность являются отличительными признаками этого воспалительного заболевания.Врач поделилась, что один вид масла, а также его семена могут быть особенно эффективными для уменьшения основного виновника боли при артрите — воспаления. Причина, по которой эти растительные продукты могут предотвратить воспаление и принести пользу вашим суставам, заключается в содержании в них омега-3 жирных кислот.Существует три различных типа омега-3 жиров, один из которых растительного происхождения называется ALA (альфа-линоленовая кислота), а ваш организм превращает ALA в EPA (эйкозапентаеновую кислоту) и DHA (докозагексаеновую кислоту).Более того,чтобы добиться цели.Однако она также предупредила, чтобы не переусердствовать, так как слишком много льняного масла может иметь слабительный эффект.Исследования, изучающие омега-3 при боли при артрите, показывают, что может пройти до трех месяцев, прежде чем вы почувствуете положительный эффект.Ранее МедикФорум писал о продуктах, вредных для сердца.

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