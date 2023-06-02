Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которые сильно вредят вашему сердцу

«Наши клетки печени имеют рецепторы ЛПНП [липопротеинов низкой плотности]. Когда холестерин ЛПНП проходит через кровь, эти рецепторы выводят холестерин из крови в печень для расщепления. Употребление слишком большого количества насыщенных жиров мешает рецепторам работать так хорошо, и в крови накапливается холестерин», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Молочный и белый шоколад, ириски, пирожные, пудинги и печенье

Выпечка и пироги

Жирное мясо, такое как бараньи отбивные

Переработанное мясо, такое как колбасы, гамбургеры, бекон и шашлыки

Сливочное масло, сало, топленое масло, сливочное масло, маргарин, гусиный жир и почечное сало

Кокосовое и пальмовое масла и кокосовый крем

Полножирные молочные продукты, такие как сливки, молоко, йогурт, сметана и сыр.

Масла из овощей, орехов и семян, такие как подсолнечное, сафлоровое, рапсовое, оливковое, арахисовое, ореховое и кукурузное масла

Орехи и семена

Авокадо

Жирная рыба, такая как сельдь, сардины, скумбрия, лосось и форель.

Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

Одним из ведущих факторов, способствующих сердечным заболеваниям, является высокий уровень холестерина, который в основном вызывается употреблением жирной пищи.Употребление в пищу продуктов, содержащих слишком много насыщенных жиров,Многие продукты содержат смесь насыщенных и ненасыщенных жиров. Старайтесь выбирать продукты с большим содержанием ненасыщенных жиров.Ненасыщенные жиры, которые считаются «полезными для сердца», преобладают в вашем рационе над насыщенными жирами, что может снизить риск сердечных заболеваний и сердечного приступа.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.