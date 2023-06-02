Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которые сильно вредят вашему сердцу

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Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которые сильно вредят вашему сердцу


Диета играет решающую роль в развитии или профилактике заболеваний, так ваша диета помогает или мешает вашему здоровью?


Одним из ведущих факторов, способствующих сердечным заболеваниям, является высокий уровень холестерина, который в основном вызывается употреблением жирной пищи.

Употребление в пищу продуктов, содержащих слишком много насыщенных жиров, «меняет то, как печень справляется с холестерином».

«Наши клетки печени имеют рецепторы ЛПНП [липопротеинов низкой плотности]. Когда холестерин ЛПНП проходит через кровь, эти рецепторы выводят холестерин из крови в печень для расщепления. Употребление слишком большого количества насыщенных жиров мешает рецепторам работать так хорошо, и в крови накапливается холестерин», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.



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Варфоломеев назвал продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, которые вам лучше ограничить, включают:
  • Молочный и белый шоколад, ириски, пирожные, пудинги и печенье
  • Выпечка и пироги
  • Жирное мясо, такое как бараньи отбивные
  • Переработанное мясо, такое как колбасы, гамбургеры, бекон и шашлыки
  • Сливочное масло, сало, топленое масло, сливочное масло, маргарин, гусиный жир и почечное сало
  • Кокосовое и пальмовое масла и кокосовый крем
  • Полножирные молочные продукты, такие как сливки, молоко, йогурт, сметана и сыр.
Многие продукты содержат смесь насыщенных и ненасыщенных жиров. Старайтесь выбирать продукты с большим содержанием ненасыщенных жиров.

Ненасыщенные жиры, которые считаются «полезными для сердца», преобладают в вашем рационе над насыщенными жирами, что может снизить риск сердечных заболеваний и сердечного приступа.



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Примеры ненасыщенных жиров включают:
  • Масла из овощей, орехов и семян, такие как подсолнечное, сафлоровое, рапсовое, оливковое, арахисовое, ореховое и кукурузное масла
  • Орехи и семена
  • Авокадо
  • Жирная рыба, такая как сельдь, сардины, скумбрия, лосось и форель.


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