Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которые сильно вредят вашему сердцу
Диета играет решающую роль в развитии или профилактике заболеваний, так ваша диета помогает или мешает вашему здоровью?
Одним из ведущих факторов, способствующих сердечным заболеваниям, является высокий уровень холестерина, который в основном вызывается употреблением жирной пищи.
Употребление в пищу продуктов, содержащих слишком много насыщенных жиров, «меняет то, как печень справляется с холестерином».
«Наши клетки печени имеют рецепторы ЛПНП [липопротеинов низкой плотности]. Когда холестерин ЛПНП проходит через кровь, эти рецепторы выводят холестерин из крови в печень для расщепления. Употребление слишком большого количества насыщенных жиров мешает рецепторам работать так хорошо, и в крови накапливается холестерин», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Варфоломеев назвал продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, которые вам лучше ограничить, включают:
- Молочный и белый шоколад, ириски, пирожные, пудинги и печенье
- Выпечка и пироги
- Жирное мясо, такое как бараньи отбивные
- Переработанное мясо, такое как колбасы, гамбургеры, бекон и шашлыки
- Сливочное масло, сало, топленое масло, сливочное масло, маргарин, гусиный жир и почечное сало
- Кокосовое и пальмовое масла и кокосовый крем
- Полножирные молочные продукты, такие как сливки, молоко, йогурт, сметана и сыр.
Ненасыщенные жиры, которые считаются «полезными для сердца», преобладают в вашем рационе над насыщенными жирами, что может снизить риск сердечных заболеваний и сердечного приступа.
Примеры ненасыщенных жиров включают:
- Масла из овощей, орехов и семян, такие как подсолнечное, сафлоровое, рапсовое, оливковое, арахисовое, ореховое и кукурузное масла
- Орехи и семена
- Авокадо
- Жирная рыба, такая как сельдь, сардины, скумбрия, лосось и форель.
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