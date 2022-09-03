Кальмары облегчают боль и воспаление в суставах при артрите

«Боль в суставах обычно является симптомом воспаления в организме, поэтому, чтобы ограничить это, вы должны есть продукты, которые уменьшают воспаление. Жирные кислоты омега-3 уменьшают воспалительные белки в организме, а также улучшают работу мозга и снижают риск сердечных заболеваний, диабета и других хронических заболеваний. Омега-3 можно найти во многих холодноводных рыбах, таких как тунец, лосось и сардины, в орехах и семечках, или вы можете принимать их ежедневно. Удивительно, но масло кальмара имеет самую высокую концентрацию омега-3, поэтому включение масла кальмара в ваш рацион может дать вам необходимый импульс», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Как и многие состояния здоровья, то, что мы едим, может влиять на артрит. Широко признано, что употребление большого количества омега-3 жирных кислот может помочь справиться с некоторыми симптомами. Его можно найти во многих популярных видах рыбы, таких как тунец и лосось, а также в таких добавках, как масло печени трески.Существует определенный тип масла с «самой высокой концентрацией» кислот омега-3, которые могут быть более эффективными, чем другие продукты и добавки, когда речь идет об артрите.Масло кальмара чаще всего принимают в виде капсульной добавки. Употребление в пищу кальмаров в их первоначальном виде также содержит большое количество омега-3 кислот, которые могут помочь при артрите.Остеоартрит является наиболее распространенным типом артрита, поражающим почти девять миллионов человек. В основном поражает суставы рук, колени, позвоночник и бедра.Масло кальмара также помогает при ревматоидном артрите из-за содержания жирных кислот омега-3.Ранее МедикФорум писал о продуктах, от которых нужно отказаться, чтобы похудеть.