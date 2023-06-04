Масло семян тыквы помогает при выпадении волос — трихолог Спиридонов

«Тыквенное масло в последние годы привлекло внимание как потенциальное средство от выпадения волос. С ростом числа людей, ищущих альтернативные и комплексные решения для ухода за волосами, растет интерес к маслу из семян тыквы. Натуральное, богатое питательными веществами масло богато жирными кислотами, такими как омега-3, омега-6 и омега-9, витаминами Е и В, а также минералами цинком, магнием и селеном», - говорит врач-трихолог Олег Спиридонов специально для МедикФорум.

Применение

Нормально терять от 50 до 100 отдельных волосков в день, но может быть заметно и больше. Некоторое выпадение волос может быть временным и вызвано такими вещами, как болезнь, стресс, потеря веса и лечение рака. В других случаях, таких как облысение у мужчин и женщин, оно может быть постоянным.Хотя причина выпадения волос может быть не в наших руках, существуют способы потенциально замедлить и даже предотвратить это.Эксперт посоветовал использовать масло семян тыквы.Сочетание этих питательных веществ способствует эластичности, росту и восстановлению волос, а также уменьшает воспаление на коже головы, которое может способствовать выпадению волосНаучные данные также свидетельствуют о том, что это может быть жизнеспособным средством для использования в сочетании с другими методами лечения выпадения волос или для включения в ваш уход за волосами для укрепления и поддержания здоровья волос. Также нет ничего плохого в том, чтобы использовать его вместе с маслом розмарина.Небольшое количество масла семян тыквы аккуратно вмассируйте в кожу головы, обеспечивая равномерное распределение. Вы также можете нанести его на длину волос для дополнительного питания. Дайте маслу подействовать не менее 30 минут или на ночь для максимального впитывания, прежде чем смыть его мягким шампунем.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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