Боль в двух областях при дыхании указывает на рак легких - онколог Воробьев

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Боль в двух областях при дыхании указывает на рак легких - онколог Воробьев


По словам онколога, если этот симптом обнаружен на ранних стадиях, лечение болезни «с большей вероятностью» будет успешным.


Рак легких занимает третье место после рака груди и предстательной железы. Это происходит при неконтролируемом росте аномальных клеток в дыхательном горле, основных дыхательных путях или легочной ткани.

Это известно как первичный рак легких, но рак также может распространяться из других частей тела в легкие, что известно как вторичный рак легких. Чтобы иметь наилучшие шансы на успешное лечение рака легких, важно знать симптомы.

"Есть два предупредительных признака заболевания, которые могут появиться при вдохе. Это боль в груди или плече. Вы также можете испытывать боль в этих областях при кашле из-за рака легких. Постоянные боли в груди или плечах являются «менее распространенными» признаками заболевания", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


Хотя это может быть вызвано менее серьезными условиями, все же жизненно важно проверить его.


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«Если рак легких диагностирован на ранней стадии, вероятность успеха лечения выше».

Наиболее распространенные симптомы рака легких:
  • Наличие нового кашля или кашля большую часть времени
  • Кашель с мокротой с кровью
  • Наличие боли или боли в груди или плече
  • Инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться, или инфекция грудной клетки, которая не проходит
  • Потеря аппетита
  • Постоянное чувство усталости 
  • Похудение.


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