Боль в двух областях при дыхании указывает на рак легких - онколог Воробьев

"Есть два предупредительных признака заболевания, которые могут появиться при вдохе. Это боль в груди или плече. Вы также можете испытывать боль в этих областях при кашле из-за рака легких. Постоянные боли в груди или плечах являются «менее распространенными» признаками заболевания", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Если рак легких диагностирован на ранней стадии, вероятность успеха лечения выше».

Наличие нового кашля или кашля большую часть времени

Кашель с мокротой с кровью

Наличие боли или боли в груди или плече

Инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться, или инфекция грудной клетки, которая не проходит

Потеря аппетита

Постоянное чувство усталости

Похудение.

Рак легких занимает третье место после рака груди и предстательной железы. Это происходит при неконтролируемом росте аномальных клеток в дыхательном горле, основных дыхательных путях или легочной ткани.Это известно как первичный рак легких, но рак также может распространяться из других частей тела в легкие, что известно как вторичный рак легких. Чтобы иметь наилучшие шансы на успешное лечение рака легких, важно знать симптомы.Хотя это может быть вызвано менее серьезными условиями, все же жизненно важно проверить его.Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

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