Врач Захарова рекомендовала 2 продукта, которые снижают холестерин

Волокно (клетчатка)

"Овсянка — отличный способ начать день по многим причинам. Употребление 70-граммовой тарелки каши в день эквивалентно потреблению трех граммов бета-глюкана (растворимой клетчатки, снижающей уровень холестерина)", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Орехи и семена

«Если вы выберете несоленые, несладкие сорта, 30 г орехов в день станут отличным дополнением к вашему рациону».

Часто бессимптомный высокий уровень холестерина может быть смертельным, поскольку он является одной из причин серьезных неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты.Врач назвала четыре вида продуктов, которые могут иметь эффект снижения холестерина.Другими богатыми источниками растворимой клетчатки являются ячмень (например, перловая крупа), овсяные отруби и цельнозерновые продукты, такие как цельнозерновые хлопья, хлеб, коричневый рис и макароны из цельной пшеницы, фрукты и овощи. Вы можете добавлять в утреннюю тарелку каши яблоки, цитрусовые, клубнику, чернослив или сливы и перекусывать авокадо, баклажанами, морковью.Орехи содержат полезные ненасыщенные жиры и растворимую клетчатку. Это может помочь снизить уровень холестерина до 7,5 процентов.— отличный выбор, и по возможности ешьте их с неповрежденной кожурой, так как это увеличивает содержание питательных веществ.Ранее МедикФорум писал о пользе и вреде кофе.

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