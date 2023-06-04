Врач Захарова рекомендовала 2 продукта, которые снижают холестерин
Замена обработанных пищевых продуктов на свежие продукты является одной из рекомендаций эксперта по снижению потребления соли и поддержанию здорового уровня холестерина.
Часто бессимптомный высокий уровень холестерина может быть смертельным, поскольку он является одной из причин серьезных неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты.
Врач назвала четыре вида продуктов, которые могут иметь эффект снижения холестерина.
Волокно (клетчатка)
"Овсянка — отличный способ начать день по многим причинам. Употребление 70-граммовой тарелки каши в день эквивалентно потреблению трех граммов бета-глюкана (растворимой клетчатки, снижающей уровень холестерина)", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Другими богатыми источниками растворимой клетчатки являются ячмень (например, перловая крупа), овсяные отруби и цельнозерновые продукты, такие как цельнозерновые хлопья, хлеб, коричневый рис и макароны из цельной пшеницы, фрукты и овощи. Вы можете добавлять в утреннюю тарелку каши яблоки, цитрусовые, клубнику, чернослив или сливы и перекусывать авокадо, баклажанами, морковью.
Орехи и семена
«Если вы выберете несоленые, несладкие сорта, 30 г орехов в день станут отличным дополнением к вашему рациону».
Орехи содержат полезные ненасыщенные жиры и растворимую клетчатку. Это может помочь снизить уровень холестерина до 7,5 процентов.
Миндаль, кешью, фундук, натуральный арахис и фисташки — отличный выбор, и по возможности ешьте их с неповрежденной кожурой, так как это увеличивает содержание питательных веществ.
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