В Роспотребнадзоре россиянам напомнили о признаках отравления алкоголем
Боли в животе после употребления алкоголя могут быть одним из признаков отравления им.
В главном санитарном ведомстве страны россиянам напомнили о существующем риске отравления алкоголем, которому подвергаются потребители спиртных напитков.
«Иногда суррогаты алкоголя или другие технические жидкости могут вести к летальному исходу», - констатировали эксперты Роспотребнадзора.
Специалисты отметили, что как только у человека, который употреблял спиртное, появляются первые признаки отравления, для него следует оперативно вызвать «Скорую», или же нужно доставить его в больницу.
В Роспотребнадзоре перечислили признаки, которые говорят об отравлении алкоголем.
- Тошнота, рвота.
- Чувство дурноты.
- Головокружение.
- Боль в животе.
- Головная боль.
«Алкоголь способен ухудшить кровоснабжение и спровоцировать гипертоническую болезнь, сахарный диабет, заболевания печени и почек», - предостерег Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства посоветовали внимательнее оценивать качество приобретаемых напитков, не приобретать их нигде кроме как в магазинах. Они назвали признаки, которые указывают на крайне низкое качество алкоголя или на его суррогат.
- Отсутствие акцизных марок.
- Плохо закупоренные бутылки
- Осадок (вместе с посторонними включениями) в напитке.
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Роспотребнадзор
Здоровье
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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