В Роспотребнадзоре россиянам напомнили о признаках отравления алкоголем

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алкоголь

Боли в животе после употребления алкоголя могут быть одним из признаков отравления им.

В главном санитарном ведомстве страны россиянам напомнили о существующем риске отравления алкоголем, которому подвергаются потребители спиртных напитков.

«Иногда суррогаты алкоголя или другие технические жидкости могут вести к летальному исходу», - констатировали эксперты Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что  как только у человека, который употреблял спиртное, появляются первые признаки отравления, для него следует оперативно вызвать «Скорую», или же нужно доставить его в больницу.

В Роспотребнадзоре перечислили признаки, которые говорят об отравлении алкоголем.
  • Тошнота, рвота.
  • Чувство дурноты.
  • Головокружение.
  • Боль в животе.
  • Головная боль.
Врачи подчеркнули, что действовать при симптомах интоксикации спиртными напитками нужно быстро – в противном случае могут развиться тяжелые, угрожающие жизни осложнения.

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«Алкоголь способен ухудшить кровоснабжение и спровоцировать гипертоническую болезнь, сахарный диабет, заболевания печени и почек», - предостерег Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства посоветовали внимательнее оценивать качество приобретаемых напитков, не приобретать их нигде кроме как в магазинах. Они назвали признаки, которые указывают на крайне низкое качество алкоголя или на его суррогат.
  • Отсутствие акцизных марок.
  • Плохо закупоренные бутылки
  • Осадок (вместе с посторонними включениями) в напитке.
Важно помнить, что колоссальный урон здоровью наносит употребление алкоголя в избыточном количестве и длительное время, резюмировали врачи.

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Роспотребнадзор

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

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