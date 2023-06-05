В Роспотребнадзоре россиянам напомнили о признаках отравления алкоголем

«Иногда суррогаты алкоголя или другие технические жидкости могут вести к летальному исходу», - констатировали эксперты Роспотребнадзора.

Тошнота, рвота.

Чувство дурноты.

Головокружение.

Боль в животе.

Головная боль.

«Алкоголь способен ухудшить кровоснабжение и спровоцировать гипертоническую болезнь, сахарный диабет, заболевания печени и почек», - предостерег Роспотребнадзор.

Отсутствие акцизных марок.

Плохо закупоренные бутылки

Осадок (вместе с посторонними включениями) в напитке.

В главном санитарном ведомстве страны россиянам напомнили о существующем риске отравления алкоголем, которому подвергаются потребители спиртных напитков.Специалисты отметили, что как только у человека, который употреблял спиртное, появляются первые признаки отравления, для него следует оперативно вызвать «Скорую», или же нужно доставить его в больницу.В Роспотребнадзоре перечислили признаки, которые говорят об отравлении алкоголем.Врачи подчеркнули, что действовать при симптомах интоксикации спиртными напитками нужно быстро – в противном случае могут развиться тяжелые, угрожающие жизни осложнения.Специалисты ведомства посоветовали внимательнее оценивать качество приобретаемых напитков, не приобретать их нигде кроме как в магазинах. Они назвали признаки, которые указывают на крайне низкое качество алкоголя или на его суррогат.Важно помнить, что колоссальный урон здоровью наносит употребление алкоголя в избыточном количестве и длительное время, резюмировали врачи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают защищать печень от действия токсинов.

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