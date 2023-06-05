Врачи: овсянка в том числе помогает защищать печень от действия токсинов

«Также овсянка содержит витамин B1, который помогает облегчить влияние на печень алкоголя и лекарств», - дополнили эксперты.

Овсянка была названа врачами среди продуктов, улучшающих защищенность печени от пагубного действия токсинов и других вредных компонентов, об этом проинформировала PrimaMedia.ru. Зерна овса богата бета-глюканом, особым типом растворимой клетчатки, которая действует в организме как «чистильщик» от излишков холестерина. Клетчатка овсянки принимает в кишечнике вид массы, абсорбирующей жировые компоненты и покидающей впоследствии с ними организм. Таким образом, правильное употребление овсянки способствует снижению уровня холестерина и жиров, мешающих печени нормально осуществлять свою работу, содействующих ее ожирению.Кроме того, среди защищающих печень от токсинов продуктов врачи назвали авокадо. Этот продукт тоже насыщен клетчаткой и вдобавок содержит мононенасыщенные жирные кислоты омега-3, которые препятствуют воспалительным процессам. Еще один важный плюс авокадо для печени – это высокая дозировка витамина Е и витамина А, обладающих антиоксидантным действием. Употребление авокадо тесно связано с профилактикой воспалительных заболеваний печени.Поддержку этому органу обеспечивает, помимо прочего, питье зеленого чая. Этот напиток тоже насыщен антиоксидантами, борющимися с воспалением. Вдобавок в нем катехинов, которые могут влиять на уменьшение жировых отложений в печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о доступных продуктах , которые снижают риск появления тромбов.

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