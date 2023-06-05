Врачи: овсянка в том числе помогает защищать печень от действия токсинов

307 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/a-doctor-with-a-stethoscope-holds-a-realistic-human-liver-icon-in-his-hands-the-concept-of-awareness-of-the-prevention-of-diseases-of-the-internal-organs-copy-space-high-quality-photo_25368025.htm#query=liver%20health&position=26&from_view=search&track=ais
здоровье печени

Цельнозерновая овсянка помогает в снижении холестерина и других жиров, что позитивно сказывается на печени.

Овсянка была названа врачами среди продуктов, улучшающих защищенность печени от пагубного действия токсинов и других вредных компонентов, об этом проинформировала PrimaMedia.ru. Зерна овса богата бета-глюканом, особым типом растворимой клетчатки, которая действует в организме как «чистильщик» от излишков холестерина. Клетчатка овсянки принимает в кишечнике вид массы, абсорбирующей жировые компоненты и покидающей впоследствии с ними организм. Таким образом, правильное употребление овсянки способствует снижению уровня холестерина и жиров, мешающих печени нормально осуществлять свою работу, содействующих ее ожирению.

«Также овсянка содержит витамин B1, который помогает облегчить влияние на печень алкоголя и лекарств», - дополнили эксперты.

Кроме того, среди защищающих печень от токсинов продуктов врачи назвали авокадо. Этот продукт тоже насыщен клетчаткой и вдобавок содержит мононенасыщенные жирные кислоты омега-3, которые препятствуют воспалительным процессам. Еще один важный плюс авокадо для печени – это высокая дозировка  витамина Е и витамина А, обладающих антиоксидантным действием. Употребление авокадо тесно связано с профилактикой воспалительных заболеваний печени.

Овсянка помогает защитить печень от алкогольного повреждения


Поддержку этому органу обеспечивает, помимо прочего, питье зеленого чая. Этот напиток тоже насыщен антиоксидантами, борющимися с воспалением. Вдобавок в нем катехинов, которые могут влиять на уменьшение жировых отложений в печени.

Найден доступный способ спасти печень от действия токсинов


Ранее портал MedikForum.ru писал о доступных продуктах, которые снижают риск появления тромбов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Медики назвали свойства овсянки, о которых мы могли не знать
Названы 5 продуктов для выведения токсинов из печени
Что произойдет с организмом, если начать употреблять овсянку?
Теги : здоровье печени, продукты для печени, токсины