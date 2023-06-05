Кардиолог Романенко рассказала, как выявить предгипертонию

«Предгипертония представляет собой показатель в 130–140/80–89 миллиметров ртутного столба», - проинформировала специалист.

«Удержать давление и помешать развитию тяжелой гипертонии можно при помощи регулярных физнагрузок, добавления в рацион питания большего количества овощей и фруктов, коррекции и удержания массы тела. Например, если снизить вес на 5 килограммов, то давление снизится в среднем на 4,4/5,6 миллиметра ртутного столба», - резюмировала врач.

Врач Романенко напомнила в комментарии «АиФ», что гипертоническую болезнь человеку диагностируют в том случае, когда его артериальное давление составляет 140 на 90. Кардиолог рассказала, что выявить предгипертонию можно путем тех же измерений АД посредством тонометра.Татьяна Романенко констатировала, что человек с предгипертонией не нуждается в приеме лекарств. В то же время возникшее у него состояние означает повышенный риск развития гипертонии, которая нередко становится пусковым механизмом для возникновения опасных патологий, включая ишемическую болезнь сердца и сердечный приступ, инсульт головного мозга, нарушения в работе почек.Кардиолог подчеркнула: если при имеющейся предгипертонии скорректировать свой образ жизни и привычки, это позволяет избежать появления более серьезной гипертонической болезни, защищает сердечно-сосудистую систему от потенциально опасных повреждений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с болезнями сердца врачи советуют избегать авиаперелетов.

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