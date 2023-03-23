Врач Романенко: неправильный прием обезболивающих грозит язвами и тромбозом

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таблетки

Терапевт Татьяна Романенко рассказала об опасных ошибках, допускаемых при приеме обезболивающих лекарств.

Врач Романенко объяснила в интервью, что разные обезболивающие препараты оказывают действие, направленное на уменьшение воспаления. Эти средства подавляют выработку провоцирующих воспаление веществ, что ведет к уменьшению боли и жара.

В то же время специалист отметила: разные анальгетики действуют на разные участки тела, и выбор конкретного препарата должен осуществляться врачом.

«Где они действуют (в центральной нервной системе или на периферии), как быстро, какая доза, показания, противопоказания – здесь начинаются нюансы, поэтому нужно выбирать препарат вместе с врачом», - сказала Татьяна Романенко.

Терапевт констатировала: когда люди принимают обезболивающие самостоятельно, то часто допускают ошибки, которые могут быть очень опасными из-за последствий.

Одной из таких ошибок медик назвала прием сразу двух таблеток. Романенко напомнила, что принятый препарат не дает мгновенного эффекта, его действие проявляется только спустя время (от 30 до 60 минут). Если боль длится дольше, можно принять еще таблетку, но предварительно нужно прочесть инструкцию, в которой указывается допустимая суточная доза препарата.

Еще одна ошибка – прием обезболивающих средств на голодный желудок. В этом случае может серьезно пострадать слизистая пищеварительного органа, который подвергается риску развития эрозий, язв.

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«Когда мы принимаем таблетки в больших дозировках натощак, мы рискуем получить поверхностное кровотечение из мелких сосудов. Также могут образовываться язвы, а это повышает риск диффузных кровотечений, которые приводят к смертельному исходу», - заявила Татьяна Романенко.

Она добавила, что сегодня фармацевты предлагают препараты от боли, не вредящие так сильно пищеварительному тракту. Однако с их приемом связаны риски опасных сосудистых нарушений, включая образование тромбов и повышение давления (вплоть до развития гипертонического криза). Использовать эти обезболивающие можно исключительно по рекомендации врача.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт высшей категории
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