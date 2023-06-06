Невролог Андреева ответила, когда при подергивании глаза нужно идти к врачу

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подергивание глаза

Одной из наиболее частых причин подергивания глаза является переутомление, но иногда за этим таятся опасные патологии.

О том, что заставляет дергаться глаз, сообщила в интервью невролог Диана Андреева. Медик заметила, что такой тик (миокимия) часто бывает доброкачественным. То есть, не вызывается каким-то серьезным поражением или заболеванием, может самостоятельно проходить без лечения и не бывает стойким (не длится свыше двух недель).

Невролог Андреева добавила, что подергивание глаза возникает в связи с неконтролируемым спазмом мышечных волокон, из которых состоит круговая мышца глаза.

«Причины подергивания века могут быть разными. Основные из них: стресс и переутомление, длительное использование компьютера или телефона, нарушения режима сна и отдыха, чрезмерное употребление напитков с большим количеством кофеина и алкоголя», - рассказала врач «Известиям».

По словам Дианы Андреевой, избавиться от глазного тика при доброкачественной миокимии помогают отдых, сон, расслабляющие процедуры, исключение кофеина из рациона, отказ от алкоголя и курения.

В некоторых случаях подергивание глаза может возникать как симптом опасных неврологических процессов, заболеваний мозга. Например, это может происходить при дефиците витаминов группы В, болезни Паркинсона, эпилепсии, опухолях.

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Невролог Андреева ответила, когда при подергивании глаза нужно идти к врачу:

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«Если глаз дергается больше двух недель, а также при опущении века, подергивании других частей лица, отеках, болях и покраснении глаза или века и других тревожных симптомах, необходимо обратиться к врачу».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в состоянии глаз указывают на имеющуюся гипертонию.

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Диана Андреева
Диана Андреева
Здоровье
врач-невролог
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Врач Евдокимов: подергивание глаза может быть признаком опасных заболеваний
Врачи: подергивание глаза может быть признаком серьезных заболеваний
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Теги : подергивание мышц, глаза, Диана Андреева