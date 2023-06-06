«Причины подергивания века могут быть разными. Основные из них: стресс и переутомление, длительное использование компьютера или телефона, нарушения режима сна и отдыха, чрезмерное употребление напитков с большим количеством кофеина и алкоголя», - рассказала врач «Известиям».

«Если глаз дергается больше двух недель, а также при опущении века, подергивании других частей лица, отеках, болях и покраснении глаза или века и других тревожных симптомах, необходимо обратиться к врачу».

О том, что заставляет дергаться глаз, сообщила в интервью невролог Диана Андреева. Медик заметила, что такой тик (миокимия) часто бывает доброкачественным. То есть, не вызывается каким-то серьезным поражением или заболеванием, может самостоятельно проходить без лечения и не бывает стойким (не длится свыше двух недель).Невролог Андреева добавила, что подергивание глаза возникает в связи с неконтролируемым спазмом мышечных волокон, из которых состоит круговая мышца глаза.По словам Дианы Андреевой, избавиться от глазного тика при доброкачественной миокимии помогают отдых, сон, расслабляющие процедуры, исключение кофеина из рациона, отказ от алкоголя и курения.В некоторых случаях подергивание глаза может возникать как симптом опасных неврологических процессов, заболеваний мозга. Например, это может происходить при дефиците витаминов группы В, болезни Паркинсона, эпилепсии, опухолях.Невролог Андреева ответила, когда при подергивании глаза нужно идти к врачу:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в состоянии глаз указывают на имеющуюся гипертонию.

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