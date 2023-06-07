Врач Андреева перечислила продукты, которые содержат много магния

Врач назвала продукты, в которых особенно много магния.

"Шпинат, капуста, мангольд или руккола, являются отличными источниками магния. Они не только содержат много магния, но также много клетчатки и антиоксидантов", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МЕдикФорум.

Бобовые: чечевица, нут, фасоль и другие бобовые являются не только отличным источником белка, но и снабжают организм магнием.





"Они универсальны на кухне и хороши, например, в салатах, супах или тушеных блюдах".

Орехи и семена: миндаль, кешью, семена подсолнечника и семена чиа не только вкусны, но и богаты магнием. Они идеально подходят в качестве перекуса между приемами пищи или в качестве начинки для салатов и мюслей.

Цельнозерновые продукты: цельнозерновой хлеб, овсянка, коричневый рис также являются важными источниками магния.

Темный шоколад: хорошие новости для всех любителей шоколада! Темный шоколад с высоким содержанием какао содержит не только меньше сахара, но и хорошую порцию магния.





"Не забывайте есть шоколад в умеренных количествах".

Бананы. Бананы — это не только удобный и вкусный вариант перекуса, но и фрукты, содержащие магний. Они также богаты калием, который наряду с магнием важен для здоровой работы мышц.



