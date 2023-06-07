Проблемы со зрением и мочевым пузырем могут быть признаком рассеянного склероза

«Симптомы рассеянного склероза могут меняться или колебаться с течением времени. У одного человека могут проявиться только один или два наиболее вероятных симптома, а у другого – гораздо больше», - отметили эксперты.

«Непроизвольные мышечные спазмы, скованность тела, проблемы со зрением и проблемы с мочевым пузырем могут свидетельствовать о рассеянном склерозе».

Рассеянный склероз является заболеванием центральной нервной системы, при котором нарушается связь между мозгом и телом. Специалисты Национального общества рассеянного склероза (National Multiple Sclerosis Society) рассказали изданию Mirror о симптомах этого заболевания, добавив, что они «изменчивы и непредсказуемы».Одним из признаков патологии они назвали сильную усталость, которая влияет на способность функционировать в повседневной жизни. Помимо усталости, могут возникать трудности при ходьбе – человек ощущает слабость, подергивания, потерю равновесия, сенсорный дефицит.Также неврологи заявили, что признаком рассеянного склероза могут быть проблемы со зрением и мочевым пузырем.Говоря о зрении, медики уточнили, что речь идет о возникновении нечеткости, плохого контрастного или цветового зрения, болезненных движений глаз. В свою очередь, дисфункция мочевого пузыря может возникать у 80% людей с рассеянным склерозом.Помимо этого, заболевание может провоцировать появление дизестезии – ощущения сжатия вокруг туловища. Другими признаками могут быть когнитивные изменения, депрессия, головокружения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определить густую кровь.

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