Хирург Балдин назвал посинение участка кожи среди опасных симптомов густой крови
Сердечно-сосудистый хирург Виктор Балдин предупредил о тяжелых последствиях нарушенного кровообращения и густой крови.
Врач рассказал в интервью, что сгущение крови является одним из нарушений кровообращения. Человек с густой кровью становится подвержен опасным для жизни состояниям в виде тромбозов ишемии, инфарктов, эмболий. Игнорировать нарушенное кровообращение нельзя, нужно обращаться к врачу и консультироваться по поводу необходимой терапии.
Хирург Балдин назвал симптомы, которые могут говорить о густой крови.
«Большинство пациентов отмечают чувство онемения или покалывания в кончиках пальцев, изменение цвета кожи конечностей, ощущение холода в ступнях и кистях и так далее», - сообщил он порталу «Доктор Питер».
Также Балдин обратил внимание на то, что в случаях осложнений, вызванных густой кровью, могут возникать симптомы, заметив которые нужно как можно быстрее связаться с медиками и попасть на обследование.
- Посинение участка кожи и ощущение резкой боли в этом месте.
- Судороги.
- Нарушение речи.
- Внезапно возникшее онемение в одной половине лица.
- Острая длительная головная боль.
«Тест проводится на внутренней стороне кисти или стопе, на лбу, мочке уха, ногте пальца. Если нет опасной патологии, после 5-секундного сдавливания белое пятно на коже исчезает через две секунды. Если для этого нужно больше времени – ситуация тревожная».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолого Юрием Коневым была названа частая причина внезапных смертей среди россиян.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Виктор Балдин
Здоровье
сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)
Оставить комментарий