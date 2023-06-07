Хирург Балдин назвал посинение участка кожи среди опасных симптомов густой крови

5 541 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/close-up-old-patient-with-pain_7591727.htm#query=leg%20pain&position=1&from_view=search&track=ais
боль в ноге

Сердечно-сосудистый хирург Виктор Балдин предупредил о тяжелых последствиях нарушенного кровообращения и густой крови.

Врач рассказал в интервью, что сгущение крови является одним из нарушений кровообращения. Человек с густой кровью становится подвержен опасным для жизни состояниям в виде тромбозов ишемии, инфарктов, эмболий. Игнорировать нарушенное кровообращение нельзя, нужно обращаться к врачу и консультироваться по поводу необходимой терапии.

Хирург Балдин назвал симптомы, которые могут говорить о густой крови.

Онколог назвал пять симптомов трудного для диагностики рака тонкой кишки


«Большинство пациентов отмечают чувство онемения или покалывания в кончиках пальцев, изменение цвета кожи конечностей, ощущение холода в ступнях и кистях и так далее», - сообщил он порталу «Доктор Питер».

Также Балдин обратил внимание на то, что в случаях осложнений, вызванных густой кровью, могут возникать симптомы, заметив которые нужно как можно быстрее  связаться с медиками и попасть на обследование.
  • Посинение участка кожи и ощущение резкой боли в этом месте.
  • Судороги.
  • Нарушение речи.
  • Внезапно возникшее онемение в одной половине лица.
  • Острая длительная головная боль.
Балдин добавил, что выявить густую кровь можно с помощью теста – нужно сдавить кожу, а затем посмотреть, как быстро она восстановится.

Врач Болибок перечислил смертельно опасные симптомы коронавируса


«Тест проводится на внутренней стороне кисти или стопе, на лбу, мочке уха, ногте пальца. Если нет опасной патологии, после 5-секундного сдавливания белое пятно на коже исчезает через две секунды. Если для этого нужно больше времени – ситуация тревожная».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолого Юрием Коневым была названа частая причина внезапных смертей среди россиян.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Виктор Балдин
Виктор Балдин
Здоровье
сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)
Читать MedikForum.ru в
Что позволяет узнать густую кровь: объясняет кардиолог
Названы 4 симптома, которые возникают ночью и могут указывать на тромб
Гематолог Бычкова: покалывание в пальцах и головные боли могут говорить о густой крови
Теги : густая кровь, опасные симптомы, Виктор Балдин