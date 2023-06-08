Кардиолог Бродовская посоветовала проверять холестерин независимо от веса

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хлеб с маслом

По словам врача-кардиолога Татьяны Бродовской, повышенный уровень холестерина может наблюдаться у людей независимо от их веса, даже у худощавых.

В своем интервью кардиолог Бродская предупредила, что к повышенному холестерину бывают склонны не только полные люди – худощавые люди тоже могут иметь эту проблему.

«Избыточный вес или ожирение увеличивают шансы иметь высокий уровень холестерина, но худоба не защищает от него», - сказала медик, беседуя с Lenta.ru.

Кроме того, добавила врач, не стоит думать, что уровень холестерина повышается преимущественно у любителей жирной пищи. Этому также способствует употребление большого количества простых углеводов.

«Следует избегать фруктовых пакетированных соков, газировки и выпечки», - дала совет кардиолог Татьяна Бродовская.

Дополнительно врач порекомендовала с большой осторожностью есть  сало, красное мясо, сливочное масло. В повседневном рационе нужно отдавать предпочтение продуктам, в которых содержание насыщенных жиров является низким. Важно употреблять достаточно клетчатки и полезных ненасыщенных жиров в виде разнообразных бобовых, овсянки, орехов, авокадо, оливкового масла.

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При этом врач обратила внимание на то, что

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«проверять уровень холестерина следует регулярно, независимо от веса, диеты и уровня физической активности».

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Татьяна Бродовская
Татьяна Бродовская
Здоровье
врач-кардиолог, доктор медицинских наук
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