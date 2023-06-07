Свекольный сок доказал свою способность предотвращать сердечные приступы
Ученые смогли убедиться, что благодаря регулярному приему свекольного сока риск сердечного приступа становится значительно ниже.
Научные специалисты, представляющие Британский фонд сердца провели исследование, в котором свекольный сок доказал свою способность предотвращать сердечные приступы. В частности, это происходит при ежедневном употреблении этого напитка.
«Ежедневное употребление свекольного сока в течение шести месяцев после установки стента снижает риск возникновения повторного сердечного приступа у пациентов со стенокардией». – сообщили ученые о результатах исследования на конференции Британского сердечно-сосудистого общества в Манчестере.
Как выяснилось, у страдающих стенокардией пациентов, которым проводилась операция по установке стента, впоследствии начинали возникать серьезные нарушения в сердечной деятельности. Учеными были обследованы 300 человек. 16 процентов из них после операции по установке стента, столкнулись после нее с проблемами сердца, и некоторым понадобилась повторная операция.
Однако при ежедневном употреблении свекольного сока показатель сократился до 7 процентов. По словам исследователей, позитивное действие сока свеклы на сердце объясняется присутствием неорганического нитрата, относящегося к солям азотной кислоты. Попав в организм, он преобразуется в оксид азота, который расслабляет сосуды, помогая расширяться с притоком крови без риска повреждений.
Специалисты допускают, что употребление свекольного сока может входить в план терапии для пациентов, прошедших через имплантацию стента. Так ли это, покажет новое исследование, которое начнется уже скоро и будет более масштабным.
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