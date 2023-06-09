Употребление любого количества алкоголя связано с повышенным риском 61 болезни - врач Захарова
Хотя употребление алкоголя уже связано с многочисленными заболеваниями, от рака до цирроза печени, исследователи нашли еще больше доказательств его опасности.
Ученые связали употребление алкоголя с подагрой и катарактой. Другие расстройства, недавно связанные с употреблением алкоголя, включают переломы и болезни кровообращения.
"Исследование демонстрирует, что алкоголь связан с гораздо более широким спектром заболеваний, чем считалось ранее", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Они проанализировали китайскую базу данных, содержащую медицинскую информацию о более чем 512 000 взрослых, в том числе об их привычках к употреблению алкоголя.
Среди мужчин потребление алкоголя было значительно связано с более высоким риском 60 заболеваний. Треть мужчин в исследовательском проекте регулярно употребляли алкоголь (не реже одного раза в неделю), показатель для женщин составлял всего два процента.
В результате женщины были использованы в качестве контрольной группы для подтверждения того, что повышенный риск заболеваний у мужчин был вызван употреблением алкоголя.
Команда установила дозозависимые риски, подчеркнув, что каждые четыре порции в день связаны с 14-процентным повышением риска заболевания, связанного с алкоголем.
«Потребление алкоголя отрицательно влияет на гораздо более широкий спектр заболеваний, чем было установлено ранее. Не существует абсолютно безопасного уровня употребления алкоголя».
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