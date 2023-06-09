Употребление любого количества алкоголя связано с повышенным риском 61 болезни - врач Захарова

"Исследование демонстрирует, что алкоголь связан с гораздо более широким спектром заболеваний, чем считалось ранее", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.





«Потребление алкоголя отрицательно влияет на гораздо более широкий спектр заболеваний, чем было установлено ранее. Не существует абсолютно безопасного уровня употребления алкоголя».

Ученые связали употребление алкоголя с подагрой и катарактой. Другие расстройства, недавно связанные с употреблением алкоголя, включают переломы и болезни кровообращения.Они проанализировали китайскую базу данных, содержащую медицинскую информацию о более чем 512 000 взрослых, в том числе об их привычках к употреблению алкоголя.Среди мужчин потребление алкоголя было значительно связано с более высоким риском 60 заболеваний. Треть мужчин в исследовательском проекте регулярно употребляли алкоголь (не реже одного раза в неделю), показатель для женщин составлял всего два процента.В результате женщины были использованы в качестве контрольной группы для подтверждения того, что повышенный риск заболеваний у мужчин был вызван употреблением алкоголя.Команда установила дозозависимые риски, подчеркнув, что каждые четыре порции в день связаны с 14-процентным повышением риска заболевания, связанного с алкоголем.Ранее МедикФорум писал о признаках повышенного холестерина.

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