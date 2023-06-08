Врач Аюпова назвала визуальные признаки повышенного инсулина и сахара

«Есть визуальные признаки, по которым можно заподозрить, что у человека повышен уровень глюкозы в крови и имеется инсулинорезистентность – предвестник диабета второго типа», - отметила специалист.

Инсулинорезистентность и повышенный уровень сахара в крови являются распространенными проблемами со здоровьем у современны людей. Обычно об их наличии говорят, опираясь на результаты анализа крови. Но врач Аюпова сообщила, что узнать о повышенных уровнях инсулина и сахара в крови можно и не проводя такую проверку.По словам Аюповой, такими признаками являются папилломы, участки темной кожи, избыточная масса тела. Кроме того, врач назвала визуальным признаком повышенного инсулина и сахара частые инфекции, сигнализирующие об ослаблении иммунитета. Также возникает стойкая тяга к сладким и насыщенным быстрыми углеводами продуктам. Из-за их поедания в большом количестве страдает рацион, он не пополняется питательными веществами. Медик предупредила, что привычка есть сладкое может быть очень навязчивой, в организме при этом возникает настоящая зависимость от сахара. Но сахар очень быстро усваивается и по этой причине вызывает то прилив энергии, то ее спад – поэтому может ощущаться внезапная сильная усталость, спад тонуса.Другой признак – проблемы с ЖКТ. Если человек ест много сахара, его кишечная флора подвергается дисбалансу, и это может вызывать нарушения в работе пищеварения, негативно влиять на иммунную систему.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что трещины на пятках могут сигнализировать о диабете.

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