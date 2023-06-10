Врач Андреева назвала 5 признаков опасного для жизни тромба
Длительное сидение во время путешествий, курение, избыточный вес или прием противозачаточных таблеток — в этих случаях мы снова и снова слышим о повышенном риске тромбоза. Но что это значит? Как пострадавшие узнают, что у них есть риск образования тромбов - врач объясняет признаки тромбоза.
При тромбозе сгусток крови в вене также известный как тромб, сужает или даже блокирует кровоток. При раннем обнаружении сгустки можно растворить с помощью таргетной терапии. Если тромб мигрирует и с током крови попадает в легкие, он может блокировать находящиеся там сосуды.
Если не лечить, в худшем случае угрожает легочная эмболия. Следующие моменты считаются признаками, на которые пострадавшие должны обратить внимание.
1. Тяжелые ноги
"В начале тромбоза обычно возникает боль напряжения, похожая на боль в мышцах, и чувство тяжести в пораженной ноге, которое несколько улучшается при поднятии ноги. Поездка к специалисту по венам дает информацию о возможном тромбе", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
2. Теплые отеки
Еще одним признаком нарушения кровотока является опухшая и перегретая нога. Из-за расширенных вен или суженных тромбами вен кровь скапливается в одной точке сосуда и препятствует ее оттоку обратно к сердцу. Здесь также важно, чтобы жалобы были уточнены специалистом.
3. Прожилки на видимых обходах
На поздних стадиях заболевания вен кровеносные сосуды на ногах кажутся синими, а голени на ощупь очень теплые. Если положение лежа также приносит облегчение, симптомы указывают на заболевание вен и повышенный риск тромбоза и требуют лечения у врача.
4. Опасный постельный режим
"Если предстоит медицинское вмешательство, требующее постельного режима в течение нескольких дней, риск тромбоза также значительно возрастает".
Иммобилизация мышц ног, которая действует как естественный насос и помощь сосудам при ходьбе, создает большую нагрузку на венозную систему и способствует образованию тромбов.
5. Долгие путешествия
Отсутствие физических упражнений во время дальних перелетов или поездок на автобусе способствует образованию опасных тромбов. Если ноги резко согнуты, они пережимают сосуды и таким образом нарушают плавный ток крови.
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