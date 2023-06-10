Нутрициолог Строков объяснил, полезна ли на самом деле солодка (лакрица)

127 Фото: https://unsplash.com/photos/tn5tTty7kJQ
Нутрициолог Строков объяснил, полезна ли на самом деле солодка (лакрица)


Употребление солодки может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для здоровья  в зависимости от количества и индивидуальных обстоятельств. С одной стороны, лакрица не содержит жиров и содержит небольшое количество калорий, что делает ее лучшей альтернативой жирным и калорийным сладостям. 



Кроме того, солодка  ценится в традиционной китайской медицине за отхаркивающее и противовоспалительное действие. 


"Солодка содержит глицирризи, соединение, которое может повышать кровяное давлениеЧрезмерное потребление солодки может привести к дисбалансу электролитов и негативно повлиять на людей с высоким кровяным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Воздействие солодки на организм: что следует знать


Противовоспалительные свойства


Глицирризин также обладает противовоспалительными свойствами. Таким образом, глицирризин может помочь вам уменьшить воспаление в организме, такое как артрит или другие воспалительные заболевания. 

Защита от респираторных заболеваний


Еще одним потенциальным преимуществом солодки является ее отхаркивающее действие на дыхательные пути. Солодка может помочь разжижить мокроту и облегчить симптомы простуды. Чтобы использовать этот эффект, солодку часто используют в леденцах или сиропе от кашля.


Здоровье желудочно-кишечного тракта


Солодка также традиционно используется для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта. 

"Поскольку глицирризин обладает легкими слабительными и отхаркивающими свойствами, вы можете использовать его для лечения проблем с пищеварением, таких как изжога, язва желудка и синдром раздраженного кишечника". 


Также считается, что солодка помогает облегчить спазмы желудка и вздутие живота.



Ранее МедикФорум писал о причинах повышенной потливости.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Компонент солодки проявил способность подавлять коронавирус
Лакрица поможет в лечении рака
Инсульт: солодка связана с кровоизлиянием в мозг
Теги : советы врачей, польза солодки, польза лакрицы
Невролог Ерохин: почему вы можете слышать в ухе свой пульс?
Диетолог Пономарева дала 5 советов по похудению без подсчета калорий
Кардиолог Варфоломеев назвал плюсы и минусы красного вина