Нутрициолог Строков объяснил, полезна ли на самом деле солодка (лакрица)

Употребление солодки может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для здоровья в зависимости от количества и индивидуальных обстоятельств. С одной стороны, лакрица не содержит жиров и содержит небольшое количество калорий, что делает ее лучшей альтернативой жирным и калорийным сладостям.









Кроме того, солодка ценится в традиционной китайской медицине за отхаркивающее и противовоспалительное действие.





"Солодка содержит глицирризи, соединение, которое может повышать кровяное давление . Чрезмерное потребление солодки может привести к дисбалансу электролитов и негативно повлиять на людей с высоким кровяным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.





Воздействие солодки на организм: что следует знать





Противовоспалительные свойства

Защита от респираторных заболеваний





Здоровье желудочно-кишечного тракта

"Поскольку глицирризин обладает легкими слабительными и отхаркивающими свойствами, вы можете использовать его для лечения проблем с пищеварением, таких как изжога, язва желудка и синдром раздраженного кишечника".

Глицирризин также обладает противовоспалительными свойствами. Таким образом, глицирризин может помочь вам уменьшить воспаление в организме, такое как артрит или другие воспалительные заболевания.Еще одним потенциальным преимуществом солодки является ее отхаркивающее действие на дыхательные пути. Солодка может помочь разжижить мокроту и облегчить симптомы простуды. Чтобы использовать этот эффект, солодку часто используют в леденцах или сиропе от кашля.Солодка также традиционно используется для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта.Также считается, что солодка помогает облегчить спазмы желудка и вздутие живота.Ранее МедикФорум писал о причинах повышенной потливости.

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