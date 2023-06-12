Врач Варфоломеев рассказал, как избежать тромбоза

Если мы получаем травму, свертывание крови становится нашим спасением в чрезвычайной ситуации: потому что оно очень быстро закрывает рану.









Сгусток крови может частично или полностью блокировать вены или артерии, препятствуя дальнейшему течению крови.

"Причинами тромбоза часто являются поврежденная стенка сосуда или нарушения кровотока или компонентов крови. Кровеносные сосуды также могут быть сужены или кровоток может быть замедлен из-за опухолей, рубцов или варикозного расширения вен", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Тромбоз артерий обычно возникает в результате уплотнения артерий, при котором кальций, жир крови и соединительная ткань откладываются на стенках сосудов. Если отложения оторвутся, может образоваться тромб. В зависимости от того, где образовался тромб, это, в свою очередь, может привести к инсульту или сердечному приступу.

Венозный тромбоз возникает в основном в ногах и не опасен для жизни в поверхностных областях. Если они сидят глубже, они могут привести, например, к легочной эмболии. Об этом может свидетельствовать одышка и головокружение.





Профилактика и лечение тромбоза

"При подозрении на тромбоз требуются быстрые действия: ведь чем дольше тромб остается незамеченным, тем сложнее его успешно лечить".

"Как можно меньше сидеть и как можно больше заниматься спортом, чтобы компенсировать это, выпивать не менее двух литров жидкости в день, сбалансированно питаться и чередовать душ — вот лишь несколько профилактических советов".

Для этого потенциально пострадавших сначала, чтобы определить, действительно ли это тромбоз. Это не должно доходить до точки, когда лечение становится необходимым.Сбалансированныйпредотвратитьтакже используются в качестве профилактики, а также в качестве лечения после тромбоза. Также можно использоватьпредлагает возможность удаления тромба непосредственно из кровотока.Ранее МедикФорум писал о вреде алкоголя.

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