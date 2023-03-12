Врач-эндокринолог Павлова рассказала о «мужском ПМС»

«Мужчины могут испытывать раздражительность и апатию, у них могут наблюдаться резкие перепады настроения».

«Мужчина становится апатичным, теряет интерес к поездкам и привычным видам деятельности. Это, образно говоря, ПМС, причем до конца жизни», - констатировала специалист.

В интервью врача-эндокринолога Павловой прозвучало пояснение, что «мужской ПМС» тесно связан с нарушением гормонального фона. Когда у мужчин возникает такое отклонение, их эмоциональное состояние становится неустойчивым, напоминая те проблемы, которые несет женщинам предменструальный синдром (ПМС).В то же время Павлова отметила: «мужской ПМС» и ПМС у женщин нельзя назвать абсолютно схожими или идентичными.Беседуя с радио Sputnik, врач-эндокринолог уточнила , что у представителей сильного пола данное состояние обычно указывает на андрогенный дефицит, который ослабляет мужскую волю, лишает энергии и мотивации.По словам Зухры Паволовой, гормональные изменения в организме мужчин часто бывают вызваны излишком жира. Кроме того, их появлению способствуют нарушения сна, отсутствие регулярного режима сна. Одним из лучших способов профилактики «мужского ПМС» врач назвала регулярные физические упражнения, занятия спортом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему женщинам нужно обязательно получать достаточно железа.

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